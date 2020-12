Artykuł, który wywołał falę protestów, "powinien zostać przedyskutowany"

Wysoka komisarz ONZ do spraw praw człowieka Michelle Bachelet zaapelowała do francuskich władz, aby wycofały kontrowersyjne przepisy projektu ustawy o bezpieczeństwie, które zakazują rozpowszechniania wizerunków policjantów. Procedowane przez parlament zapisy wywołały protesty w Paryżu i innych francuskich miastach.

Artykuł 24 to przepis w proponowanym projekcie ustawy o bezpieczeństwie, który między innymi zwiększa inwigilacyjne uprawnienia służb oraz przewiduje wysokie kary dla osób rozpowszechniających zdjęcia i materiały identyfikujące policjantów. Rządzący tłumaczyli to koniecznością ochrony funkcjonariuszy przed internetowymi nagonkami, ale krytycy widzą w nim zagrożenie dla wolności prasy. Partia prezydenta Emmanuela Macrona La Republique en Marche (LREM) po fali protestów w całym kraju zapowiedziała zmianę tego zapisu.

Mówiąc o Francji i ustawie, Chilijka odniosła się również do działań policji, które w dysproporcjonalny sposób dotykają mniejszości. - Wzywamy francuskie władze do unikania stosowania środków, które skutkują stygmatyzacją całych grup i zachęcamy je do aktywnego podjęcia działań, by grupy nie były stygmatyzowane i ich prawa człowieka nie były łamane tylko dlatego, że niektóre osoby zrobiły rzeczy, których nie powinny robić - apelowała była prezydent Chile. Dodała, że dyskryminacyjne zachowania policji mogą doprowadzić do załamania się "zaufania między policją i ludnością, zwłaszcza mniejszościami rasowymi i etnicznymi".