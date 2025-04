Miały pracować w hotelach albo restauracjach. Zamiast tego montują drony dla Putina

Drony "prosto z frontu". Czym atakują Rosjanie Źródło: TVN24

Rosyjski program ogłasza w afrykańskich mediach społecznościowych, że poszukuje młodych kobiet do pracy w hotelarstwie czy gastronomii. Kobiety trafiają jednak do fabryk, w których produkowane są rosyjskie drony. Śledztwo w tej sprawie wszczął Interpol.

Kluczowe fakty: Program Ałabuga Start jest skierowany do kobiet w krajach afrykańskich w wieku 18 do 22 lat.

Zamiast obiecanej pracy w hotelarstwie czy gastronomii, kierowane są jednak do Tatarstanu, gdzie montują drony.

W tym roku Rosja ma zamiar sprowadzić 8,5 tysiąca kobiet do produkcji dronów.

Krajowe Biuro Interpolu w Gaborone w Botswanie wszczęło dochodzenie w sprawie programu Ałabuga Start, reklamowanego w Afryce jako program łączący pracę w usługach ze studiami w Rosji dla młodych kobiet, które w rzeczywistości zmuszane są do produkcji dronów wojskowych w rosyjskim Tatarstanie.

Według agencji Bloomberg Interpol podejrzewa, że za rosyjskim programem dla Botswany kryje się handel ludźmi. Szef Interpolu w Gaborone, starszy inspektor Selebatso Mokgosi powiedział agencji, że dochodzenie rozpoczęło się po tym, jak jego biuro zwróciło uwagę na posty rosyjskiej firmy werbunkowej zamieszczane w mediach społecznościowych.

W tatarstańskiej fabryce, do której trafiają zwerbowane Afrykanki, produkowane są irańskie drony Shahed pod rosyjską nazwą Gerań, których Rosja używa w atakach na cywilną infrastrukturę Ukrainy. A ponieważ tysiące Rosjan zginęło lub zostało rannych w wyniku ataku na Ukrainę, Kreml, zmagając się z niedoborem siły roboczej, próbuje zastąpić ich osobami z najbiedniejszych krajów Afryki.

Rosja werbuje młode kobiety z Afryki do montażu dronów

Rekrutacją zajmuje się Ałabuga Start, która ogłasza w afrykańskich mediach społecznościowych, że poszukuje kobiet w wieku od 18 do 22 lat do pracy w hotelarstwie czy gastronomii. Ogłoszenia reklamowe, w których Moskwa wykorzystuje czarnoskórą młodą kobietę, zachęcającą "siostry" do przyjazdu do Rosji, skierowane są do krajów takich jak Demokratyczna Republika Konga, Nigeria, Sudan Południowy, Lesotho, ale także do Botswany, która choć jest jednym z zamożniejszych krajów Afryki, zmaga się z dużym bezrobociem.

W swoim ubiegłorocznym raporcie Instytut Nauki i Bezpieczeństwa Międzynarodowego oszacował, że ponad 90 procent kobiet zwerbowanych w ramach programu Ałabuga Start, zamiast w hotelach czy restauracjach, pracuje przy montażu dronów.

W październiku ubiegłego roku agencja Associated Press poinformowała, że afrykańskie kobiety były zmuszane do produkcji dronów w niebezpiecznych dla zdrowia warunkach i otrzymywały znacznie niższe wynagrodzenie niż im obiecano.

Od czasu uruchomienia w 2022 roku programu Ałabuga Start do pracy w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w rosyjskiej Republice Tatarstanu trafiło około 350 kobiet z ponad 40 krajów świata. A w tym roku Rosja ma zamiar sprowadzić 8,5 tysiąca kolejnych, by osiągnąć zaplanowaną na 6 tysięcy sztuk roczną produkcję dronów.

