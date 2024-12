Narzeczona Donalda Trumpa Juniora zostanie ambasadorką

Donald Trump ogłosił we wtorek na platformie Truth Social, że nominuje Kimberly Guilfoyle na nową ambasadorkę USA w Grecji . 55-latka zajmowała się w ostatnim czasie zbieraniem funduszy na kampanię Trumpa. Prywatnie jest narzeczoną Donalda Trumpa Juniora - jak przypomina "The Independent" para zaczęła się spotykać w 2018 roku, a swoje zaręczyny ogłosiła w 2020 roku.

"Przez wiele lat Kimberly była moją bliską przyjaciółką i sojuszniczką. Jej rozległe doświadczenie w dziedzinie prawa, mediów i polityki, wraz z jej błyskotliwym intelektem sprawiają, że ma najwyższe kwalifikacje do reprezentowania Stanów Zjednoczonych i ochrony interesów USA za granicą" - napisał prezydent elekt na platformie Truth Social. "Kimberly jest idealną osobą do pielęgnowania silnych dwustronnych relacji z Grecją, promując nasze interesy w kwestiach od współpracy obronnej po handel i innowacje gospodarcze" - dodał.

Jak wskazuje "The Guardian", nominację Guilfoyle będzie musiał zaakceptować jeszcze Senat. "Jestem zaszczycona, że mogę przyjąć nominację prezydenta Trumpa na następną ambasadorkę w Grecji i nie mogę się doczekać uzyskania poparcia Senatu USA" - napisała narzeczona Trumpa Jr. w mediach społecznościowych.

Nominacja dla Kimberly Guilfoyle. Brak doświadczenia w polityce zagranicznej

Brytyjski "The Guardian" podkreśla, że 55-latka nie pełniła do tej pory żadnej roli związanej z polityką zagraniczną ani dyplomacją. Była prokuratorką stanu Kalifornia, a następnie pracowała jako prezenterka w amerykańskiej stacji informacyjnej "Fox News", którą opuściła w 2017 roku. W ostatnich latach Guilfoyle zajmowała się zbieraniem funduszy na kampanię Donalda Trumpa. W 2022 roku została wezwana do złożenia zeznań przed Komisją Izby Reprezentantów badającą wydarzenia wokół szturmu na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.