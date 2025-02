"Magnat nieruchomości" rozmawia z Rosją. Kim jest Steve Witkoff?

Rozmawiał z Władimirem Putinem trzy godziny, odegrał znaczącą rolę w porozumieniu o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, a teraz jest częścią delegacji Stanów Zjednoczonych na spotkaniu z przedstawicielami Rosji w Arabii Saudyjskiej. Specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff zna się z Donaldem Trumpem od dziesięcioleci. Jak opisał dziennik "Washington Post", do niedawna nie chwalił się doświadczeniem dyplomatycznym, zamiast tego kształcił się na dewelopera. Kim jest "przyjaciel i kompan do gry w golfa" Trumpa?

We wtorek w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, ruszyło pierwsze od rozpoczęcia wojny w Ukrainie spotkanie delegacji wysokiego szczebla ze Stanów Zjednoczonych i Rosji. Delegacjom przewodniczą szefowie dyplomacji obu krajów, USA - Marco Rubio i Rosji - Siergiej Ławrow. Po stronie rosyjskiej do stołu zasiadł również doradca prezydenta Rosji Jurij Uszakow, a Amerykę reprezentują również: wysłannik prezydenta USA do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff oraz doradca Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz.

Rozmowy między USA a Rosją Evelyn Hockstein / Reuters / Forum

Dziennik "Washington Post" zauważył, że zadanie to rozszerza zakres obowiązków Witkoffa, nowojorskiego "magnata nieruchomości" i wieloletniego przyjaciela prezydenta Donalda Trumpa, który do niedawna nie mógł się wykazać doświadczeniem dyplomatycznym.

Stacja BBC przytoczyła natomiast niedawne spotkanie Witkoffa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, gdy Trump, zamiast wysłać sekretarza stanu USA Marca Rubio, postanowił wybrać właśnie jego - "swojego przyjaciela, kompana do gry w golfa, miliardera i dewelopera". Wizyta Witkoffa w Moskwie stanowiła część wysiłków, które doprowadziły do uwolnienia Marca Fogela, amerykańskiego nauczyciela skazanego w Rosji na 14 lat więzienia za posiadanie medycznej marihuany. Podczas niej, jak podała stacja Fox News, miał rozmawiać z Putinem przez trzy godziny.

BBC zauważa, że Witkoff odegrał również ważną rolę w pośredniczeniu w obecnym porozumieniu o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem, za co "zarówno Trump, jak i jego poprzednik Joe Biden przypisali sobie zasługi". Przypomniano, że chociaż nie piastował jeszcze oficjalnie swojego stanowiska, to poleciał do Tel Awiwu, aby spotkać się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu, zanim została wynegocjowana umowa w Katarze.

Urzędnik Białego Domu w rozmowie z portalem Axios przekazał, że Trump "postrzega Steve'a jako jednego z najlepszych negocjatorów na świecie".

Steve Witkoff SHAWN THEW/PAP

Kim jest Steve Witkoff?

Jak podaje BBC, 67-latek wychował się na Long Island w stanie Nowy Jork i kształcił się na dewelopera budowlanego na jednym z "najbardziej bezwzględnych rynków w Ameryce". Portal opisał, że Witkoff - jako wieloletni darczyńca Partii Republikańskiej - znał Trumpa od dziesięcioleci i, podobnie jak on, dorobił się fortuny na rynku nieruchomości zarówno w Nowym Jorku, jak i na Florydzie. Założona przez niego w 1997 roku firma, może pochwalić się w swoim portfolio luksusowymi inwestycjami skoncentrowanymi na Manhattanie.

Znajomość Trumpa i Witkoffa rozpoczęła się - jak dowiedzieliśmy się z zeznań Witkoffa podczas nowojorskiego procesu cywilnego o oszustwo w 2023 roku - w 1986 roku, kiedy - jak opowiadał - "kupił mu kanapkę po tym, jak Trump zapomniał portfela".

W trakcie zeszłorocznej konwencji republikanów Witkoff wspominał między innymi rozmowę z Trumpem po próbie zamachu na ówczesnego kandydata na prezydenta, nazywając go swoim "prawdziwym i drogim przyjacielem, zarówno w dobrych, jak i złych czasach".

Organizacja ProPublica podała w 2021 roku, że Witkoff przekazał ponad dwa miliony dolarów na komitety polityczne Trumpa.

Doradca polityczny, kompan do gry w golfa

Umiejętności negocjacyjne Witkoffa były widoczne podczas kampanii prezydenckiej Trumpa w ubiegłym roku. Pomógł on na przykład łagodzić napięcia między Trumpem a jego rywalem w republikańskich prawyborach, gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem. Według doniesień, Witkoff spotkał się również z gubernatorem Georgii Brianem Kempem, aby załagodzić sytuację po tym, gdy Kemp naraził się Trumpowi, odmawiając wsparcia jego - bezpodstawnych - twierdzeń o oszustwach w wyborach prezydenckich z 2020 roku, w których Donald Trump przegrał z Joe Bidenem.

Dziennik "Washington Post" zauważa, że zanim Donald Trump powrócił do Białego Domu, Witkoff był jego doradcą politycznym, a także kompanem od gry w golfa. We wrześniu ubiegłego roku Witkoff grał w golfa z Trumpem na polu golfowym w Palm Beach, gdy zauważono mężczyznę, który miał przy sobie karabin typu AK-47 z celownikiem optycznym. Od Trumpa dzieliło go około 400 metrów. Ochrona prezydenta oddała w jego kierunku 5-6 niecelnych strzałów, po czym mężczyzna uciekł, zostawiając broń w krzakach i odjeżdżając czarnym nissanem. Niedługo później zatrzymano go w sąsiednim hrabstwie.

Senator Lindsey Graham, który zna się z Witkoffem, wspomniał w rozmowie z telewizją NBC News: "Steve i ja byliśmy tymi dwoma facetami, którzy grali przeciwko Trumpowi i komuś jeszcze… i przegrywaliśmy".

Graham dodał także, że Witkoff po raz pierwszy wspomniał Trumpowi o swoim zainteresowaniu objęciem stanowiska wysłannika na Bliski Wschód podczas rozmowy przy lunchu. "To mnie zaskoczyło, bo nie wiedziałem, że interesuje się Bliskim Wschodem" - przyznał Graham.

Zakres obowiązków Witkoffa jako wysłannika na Bliski Wschód ma obejmować także dyplomację wobec Iranu. Osoby zaznajomione ze sprawą powiedziały "Financial Times", że został on wybrany do poprowadzenia negocjacji w sprawie porozumienia nuklearnego z Teheranem jako część szerszego planu mającego na celu "zatrzymanie wojen" w regionie.

Autorka/Autor:kgr/akw

Źródło: BBC, Washington Post