Świat

Kim Dzong Un nadzorował budowę okrętu ze swoją potencjalną następczynią

Kim Dzong Un z córką
Kim Dzong Un nadzorował test rakiet dalekiego zasięgu
Źródło: Reuters
Kim Dzong Un znów pojawił się w towarzystwie swojej córki. Tym razem zabrał ją na inspekcję budowy okrętu podwodnego o napędzie atomowym. W środę przywódca Korei Północnej nadzorował także kolejny test rakietowy.

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un obserwował budowę okrętu podwodnego o napędzie atomowym, zdolnego do wystrzeliwania pocisków kierowanych. Stwierdził tam, że polityka obronna kraju oparta jest na "najpotężniejszej sile ofensywnej", która "jest najlepszą tarczą naszego bezpieczeństwa narodowego". Na inspekcji pojawił się z córką Kim Dzu Ae, swoją potencjalną następczynią.

Kim Dzong Un z córką
Kim Dzong Un z córką
Źródło: Reuters

Przywódca Korei Północnej ma trójkę dzieci, ale tylko Kim Dzu Ae pojawia się publicznie. Światowe media spekulują, że Kim Dzong Un przygotowuje ją do objęcia rządów w przyszłości i próbuje "budować zaufanie" wśród żołnierzy.

Kim Dzong Un z wizytą w Pekinie. Zabrał ze sobą następczynię?

Kim Dzong Un z wizytą w Pekinie. Zabrał ze sobą następczynię?

Wyjazd córki dyktatora częścią procesu "dopełniania narracji"

Wyjazd córki dyktatora częścią procesu "dopełniania narracji"

Korea Północna przeprowadziła test rakietowy

W środę Kim Dzong Un nadzorował również testy rakiet dalekiego zasięgu, w pobliżu wschodniego wybrzeża kraju. Połączone Sztaby Sił Zbrojnych Korei Południowej potwierdziły, że test rakietowy odbył się o godzinie 17.00 czasu lokalnego (9 rano w Polsce - red.) - podała południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap.

Kim Dzong Un w trakcie nadzorowania testu rakietowego
Kim Dzong Un w trakcie nadzorowania testu rakietowego
Źródło: Reuters

Północnokoreańska agencja KCNA podała, że pociski zniszczyły cele znajdujące się w powietrzu z odległości 200 km.

Test rakietowy w Korei Północnej
Test rakietowy w Korei Północnej
Źródło: Reuters

Wojsko Korei Południowej było świadome przygotowań do wystrzelenia rakiety i było na to przygotowane - dodała agencja Yonhap, powołując się na przedstawiciela wojska.

Życzenia od Putina

KCNA poinformowała również o życzeniach noworocznych, jakie Kim Dzong Un otrzymał od Władimira Putina. Według agencji w wiadomości, którą dostał 18 grudnia, Putin ocenił, że udział północnokoreańskich żołnierzy w wojnie w Ukrainie "wyraźnie potwierdził niezwyciężoną przyjaźń" pomiędzy Rosją a Koreą Północną.

Według danych wywiadu Korei Południowej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Pjongjang wysłał do Rosji około 15 tysięcy żołnierzy. Szacuje się, że w walkach zginęło co najmniej 600 z nich, a ponad 4 tysiące odniosło rany.

pc

Autorka/Autor: os/kg

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Korea Północna, Kim Dzong Un
