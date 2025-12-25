Kim Dzong Un nadzorował budowę okrętu ze swoją potencjalną następczynią

Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un obserwował budowę okrętu podwodnego o napędzie atomowym, zdolnego do wystrzeliwania pocisków kierowanych. Stwierdził tam, że polityka obronna kraju oparta jest na "najpotężniejszej sile ofensywnej", która "jest najlepszą tarczą naszego bezpieczeństwa narodowego". Na inspekcji pojawił się z córką Kim Dzu Ae, swoją potencjalną następczynią.
Przywódca Korei Północnej ma trójkę dzieci, ale tylko Kim Dzu Ae pojawia się publicznie. Światowe media spekulują, że Kim Dzong Un przygotowuje ją do objęcia rządów w przyszłości i próbuje "budować zaufanie" wśród żołnierzy.
Korea Północna przeprowadziła test rakietowy
W środę Kim Dzong Un nadzorował również testy rakiet dalekiego zasięgu, w pobliżu wschodniego wybrzeża kraju. Połączone Sztaby Sił Zbrojnych Korei Południowej potwierdziły, że test rakietowy odbył się o godzinie 17.00 czasu lokalnego (9 rano w Polsce - red.) - podała południowokoreańska agencja informacyjna Yonhap.
Północnokoreańska agencja KCNA podała, że pociski zniszczyły cele znajdujące się w powietrzu z odległości 200 km.
Wojsko Korei Południowej było świadome przygotowań do wystrzelenia rakiety i było na to przygotowane - dodała agencja Yonhap, powołując się na przedstawiciela wojska.
Życzenia od Putina
KCNA poinformowała również o życzeniach noworocznych, jakie Kim Dzong Un otrzymał od Władimira Putina. Według agencji w wiadomości, którą dostał 18 grudnia, Putin ocenił, że udział północnokoreańskich żołnierzy w wojnie w Ukrainie "wyraźnie potwierdził niezwyciężoną przyjaźń" pomiędzy Rosją a Koreą Północną.
Według danych wywiadu Korei Południowej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Pjongjang wysłał do Rosji około 15 tysięcy żołnierzy. Szacuje się, że w walkach zginęło co najmniej 600 z nich, a ponad 4 tysiące odniosło rany.
