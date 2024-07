Kim jest przyszły brytyjski premier? "Czasem trzeba być bezwzględnym"

Keir Starmer - sylwetka

Keir Starmer - kariera

Do parlamentu po raz pierwszy dostał się w 2015 roku. Został wtedy sekretarzem ds. brexitu w gabinecie cieni ówczesnego lidera partii Jeremy'ego Corbyna. Po porażce laburzystów w wyborach z 2019 roku i późniejszej rezygnacji Corbyna, w kwietniu 2020 roku, Starmer został nowym liderem Partii Pracy. Wybrano go na to stanowisko głosami 56,2 procent członków i sympatyków ugrupowania. Rządy nad partią objął w we wczesnych dniach pandemii COVID-19. - To zaszczyt i przywilej mojego życia zostać wybranym na lidera Partii Pracy - mówił w nagranym z domu pierwszym przemówieniu w nowej roli.