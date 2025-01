Katastrofa lotnicza z 1982 roku w Waszyngtonie

13 stycznia 1982 roku Boeing 737 linii Air Florida wystartował z waszyngtońskiego lotniska Ronalda Reagana (wówczas nazywane Washington National Airport) i miał kierować się w stronę Fort Lauderdale na Florydzie. Tuż po starcie maszyna miała jednak znaczne trudności ze wznoszeniem się i zaledwie kilka sekund po starcie uderzyła w most - 14th Street Bridge na Potomaku. Następnie wpadła do skutej lodem rzeki.

NBC opisuje, że na pomoc poszkodowanym natychmiast ruszyło kilka osób. Jednym z pierwszych był Roger Olian, świadek wypadku pracujący w pobliskim szpitalu. Widząc ludzi w lodowatej wodzie przywiązał linę do pasa i wskoczył do Potomaku, próbując do nich dopłynąć i mając nadzieję, że "może uda im się wytrzymać jeszcze trochę". Ale lodowata woda pokonała i jego. W ostatniej chwili wyciągnęli go ratownicy ze śmigłowca National Park Service, którzy dzięki wyjątkowym umiejętnościom (pilot nabył je m.in. w Wietnamie ) niemal stawali płozami na powierzchni rzeki.

Przyczyny katastrofy Air Florida

Według śledczych do tragedii mógł się przyczynić dodatkowo fakt, że załoga nie miała doświadczenia w warunkach zimowych. Jak ujawniono, samolot sunął po pasie startowym nawet mimo faktu, że - jak wynikało z zapisu z czarnych skrzynek - jeden z pilotów powtarzał kilkukrotnie: "Boże, spójrz na to! To nie wygląda dobrze, prawda?". Śledczy zwracali też uwagę, że na lotnisku, po wielu godzinach zamknięcia go z powodu złej pogody, istniała presja, by przyspieszyć odloty, zmniejszyć zator i wrócić do normalnego rozkładu połączeń.