"Była już prawie w domu". Zginęła

Wśród 179 osób, które zginęły w katastrofie samolotu Jeju Air na lotnisku Muan w południowo-zachodniej Korei Południowej, była córka Jeon Je-younga. Wracała do kraju po podróży z przyjaciółmi do Bangkoku. - Była już prawie w domu - mówi mężczyzna.

Wśród 179 ofiar była córka Jeon Je-younga. Mężczyzna powiedział Reutersowi, że Mi-sook wracała do domu po podróży z przyjaciółmi do Bangkoku, gdzie spędziła Boże Narodzenie.

- Była już prawie w domu, nie czuła potrzeby, by dzwonić (i zostawić ostatnią wiadomość - red.). Myślała, że ​​wraca do domu - powiedział mężczyzna.

71-letni Jeon Je-young powiedział, że kiedy obejrzał nagranie z katastrofy na lotnisku Muan, wydawało mu się, że "samolot stracił kontrolę". - Piloci prawdopodobnie nie mieli innego wyjścia. Moja córka, która jest dopiero po czterdziestce, zginęła w ten sposób. To niewiarygodne - mówił mężczyzna. - Nie rozumiem, dlaczego on (pilot - red.) próbował lądować na pasie startowym, co doprowadziło do zderzenia ze ścianą - dodał.