Katastrofa powietrznego tankowca. Zginęły co najmniej cztery osoby

Dowództwo Centralne USA przekazało, że w wyniku straty powietrznego tankowca KC-135, zginęło czterech z sześciu członków załogi jednostki. Jak dodano, tożsamości żołnierzy nie zostaną ujawnione przez najbliższe 24 godziny.
Amerykańskie siły zbrojne podały też, że do rozbicia maszyny nie doszło w wyniku uderzenia ani ze strony wroga, ani sił sojuszników.
Islamski Ruch Oporu w Iraku ogłosił w komunikacie, że zestrzelił samolot KC-135 "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej naszego kraju".
Proirańska grupa przyznała się wcześniej do ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku.
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Rozbił się amerykański tankowiec
KC-135 to samolot używany do powietrznego tankowania innych samolotów. Jest to co najmniej czwarty samolot stracony przez USA w trakcie trwającej wojny z Iranem.
Iran i sponsorowani przez niego bojownicy w regionie ostrzeliwują Izrael, statki handlowe w rejonie Zatoki Perskiej oraz bazy wojskowe i infrastrukturę cywilną w okolicznych państwach w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania Iranu.
Opracował Mikołaj Stępień
Źródło: PAP, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Adomas Daunoravicius/Shutterstock