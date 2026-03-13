Katastrofa powietrznego tankowca. Zginęły co najmniej cztery osoby

Stany Zjednoczone prowadzą akcję ratunkową po katastrofie samolotu w Iraku Źródło: Reuters

Dowództwo Centralne USA przekazało, że w wyniku straty powietrznego tankowca KC-135, zginęło czterech z sześciu członków załogi jednostki. Jak dodano, tożsamości żołnierzy nie zostaną ujawnione przez najbliższe 24 godziny.

Amerykańskie siły zbrojne podały też, że do rozbicia maszyny nie doszło w wyniku uderzenia ani ze strony wroga, ani sił sojuszników.

Four Confirmed Deceased in Loss of U.S. KC-135 Over Iraq



TAMPA, Fla. – At approximately 2 pm ET on March 12, a U.S. KC-135 refueling aircraft went down in western Iraq. Four of six crew members on board the aircraft have been confirmed deceased as rescue efforts continue.



The… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026 Rozwiń

Islamski Ruch Oporu w Iraku ogłosił w komunikacie, że zestrzelił samolot KC-135 "w obronie suwerenności i przestrzeni powietrznej naszego kraju".

Proirańska grupa przyznała się wcześniej do ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku.

Latająca cysterna KC-135 należąca do Sił Powietrznych USA Źródło: Adomas Daunoravicius/Shutterstock

Konflikt na Bliskim Wschodzie. Rozbił się amerykański tankowiec

KC-135 to samolot używany do powietrznego tankowania innych samolotów. Jest to co najmniej czwarty samolot stracony przez USA w trakcie trwającej wojny z Iranem.

Iran i sponsorowani przez niego bojownicy w regionie ostrzeliwują Izrael, statki handlowe w rejonie Zatoki Perskiej oraz bazy wojskowe i infrastrukturę cywilną w okolicznych państwach w odpowiedzi na rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania Iranu.

Opracował Mikołaj Stępień