Izraelski atak w Katarze. Celem przywódcy Hamasu

Katar. Wybuch w Dosze

Kluczowe fakty: Jak informują media, celem mieli być przywódcy Hamasu, którzy są członkami delegacji negocjującej zawieszenie broni w Strefie Gazy.

Izraelska armia na razie nie informuje, czy operacja zakończyła się powodzeniem. Reuters - powołując się na źródła w Hamasie - podaje, że liderzy organizacji terrorystycznej, którzy byli celem, przeżyli zamach.

Głos w sprawie działań armii zabrał premier Benjamin Netanjahu.

Armia potwierdziła uderzenie, ale nie przekazała, gdzie kierownictwo Hamasu zostało zaatakowane. "Siły Obronne Izraela i Izraelska Agencja Bezpieczeństwa przeprowadziły precyzyjny atak wymierzony w najwyższe kierownictwo organizacji terrorystycznej Hamas" - przekazały Izraelskie Siły Obronne na X.

Dodano, że "przed atakiem podjęto środki mające na celu ograniczenie szkód wyrządzonych ludności cywilnej, m.in. użyto precyzyjnej amunicji i dodatkowych danych wywiadowczych".

The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization.



For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization's operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and… — Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025 Rozwiń

Jak zauważa agencja Reuters, operacja w katarskiej Dosze to krok rozszerzający izraelskie działania militarne na Bliskim Wschodzie, obejmując teraz również państwo Zatoki Perskiej, gdzie palestyńskie ugrupowanie terrorystyczne Hamas od dawna ma swoją bazę polityczną.

Zniszczony budynek w Dosze. Media informują, że Izrael zaatakował przywódców Hamasu w stolicy Kataru Źródło: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Forum

Kto celem zamachu?

Izraelskie media, powołując się na wysokiego rangą izraelskiego urzędnika, przekazały, że zaatakowano m.in. takich liderów Hamasu jak Khalil Al-Hayya i Zaher Dżabarin. Nie jest jasne, czy atak się powiódł.

Katarska stolica jest jedną z głównych siedzib przebywających na uchodźstwie działaczy palestyńskiego Hamasu.

Katarska telewizja Al-Dżazira, powołując się na źródło w Hamasie, poinformowała, że ​​atak był wymierzony w negocjatorów Hamasu w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy. Z kolei dwa źródła agencji Reuters w szeregach organizacji przekazały, że negocjatorzy przeżyli uderzenie.

Eksplozje i ciemny dym nad miastem

We wtorek w mieście było słychać eksplozje. Na nagraniu udostępnionym przez Reutersa widać ciemny dym unoszący się nad jedną ze stacji benzynowych. Tuż obok niej znajduje się niewielki kompleks mieszkalny, który od początku konfliktu w Strefie Gazy jest strzeżony przez całą dobę.

Godzinę po ataku ulice wokół miejsca wybuchu zapełniły karetki pogotowia oraz kilkanaście policyjnych radiowozów i nieoznakowanych samochodów rządowych.

Islamistyczny ruch Hamas, uznawany za organizację terrorystyczną, od 2007 roku rządzi Strefą Gazy. 7 października 2023 roku najechał na południe Izraela, co było początkiem wciąż trwającej wojny.

Dym widoczny nad Dohą Źródło: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / Forum

Netanjahu: Izrael to zainicjował, przeprowadził i bierze odpowiedzialność

Premier Benjamin Netanjahu na X napisał, że "dzisiejsza akcja przeciwko głównym terrorystycznym przywódcom Hamasu była całkowicie niezależną operacją Izraela".

"Izrael to zainicjował, Izrael to przeprowadził i Izrael bierze na siebie pełną odpowiedzialność" - dodał.

Prime Minister's Office:



Today's action against the top terrorist chieftains of Hamas was a wholly independent Israeli operation.



Israel initiated it, Israel conducted it, and Israel takes full responsibility. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2025 Rozwiń

Katar, który obok Egiptu pośredniczył między Hamasem a Izraelem w negocjacjach pokojowych, potępił "tchórzliwy" izraelski atak i nazwał go rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Także rzecznik irańskiego MSZ - którego słowa cytowały irańskie media - ocenił, że nalot był "niebezpieczny" i naruszał prawo międzynarodowe.

