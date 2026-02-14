Nawrocki i Tusk jednym głosem. "Jesteś wielki!"

Kacper Tomasiak, po srebrze wywalczonym na skoczni normalnej, w sobotę zdobył brązowy medal na dużym obiekcie w Predazzo.
Do zawodnika płyną gratulacje, także od polityków. We wpisie na X prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do podwójnego medalisty. "Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper - jesteś wielki!" - napisał.
Premier Donald Tusk również złożył swoje gratulacje olimpijczykowi. "Piękna historia pisze się na naszych oczach. Gratulacje, Kacper" - przekazał.
Srebro i brąz dla Kacpra Tomasiaka
19-letni Kacper Tomasiak zdobył już dwa medale na zimowych igrzyskach w Mediolanie-Cortinie. Srebrny medal w skokach na normalnej skoczni zdobył 9 lutego, a 14 lutego zdobył brąz w skokach na dużej skoczni. O sobotnim konkursie olimpijskim więcej przeczytasz w Eurosporcie >>>
