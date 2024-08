Karane, zastraszane, bez praw. Te dziewczynki i kobiety "są w najgorszej sytuacji na świecie"

"Pod rządami talibów kobiety i dziewczęta w Afganistanie są w najgorszej sytuacji na świecie, jeżeli chodzi o przestrzeganie ich praw" - poinformowała w najnowszym raporcie organizacja Human Rights Watch. Afganistan to jedyny kraj, w którym dziewczęta mogą się uczyć jedynie do szóstej klasy.

Do sytuacji takiej doprowadziły rządy talibów, którzy objęli władzę w Afganistanie prawie dokładnie trzy lata temu, w połowie sierpnia 2021 roku. Muzułmańscy radykałowie zabronili kobietom swobodnego przemieszczania się, pracowania w wielu zawodach, uprawiania sportu, stworzyli szereg barier w dostępie do już i tak kulejącej opieki zdrowotnej.

Specjalny sprawozdawca ONZ do spraw Afganistanu, Richard Bennett, opisał tę sytuację jako "zinstytucjonalizowany system dyskryminacji, segregacji, braku poszanowania godności ludzkiej i wykluczenia kobiet i dziewcząt" - informuje Human Rights Watch.

Ponure przypomnienie

- Pod rządami talibów afgańskie kobiety i dziewczęta żyją niczym w najgorszych koszmarach - powiedziała Fereshta Abbasi, badaczka Human Rights Watch specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących Afganistanu. - Wszystkie rządy powinny wspierać wysiłki zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności przywódców talibów - dodała.

Afganistan doświadcza również jednego z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie, co wiąże się z odcięciem wielu źródeł pomocy finansowej z zagranicy. Oprócz ograniczeń dotyczących praw kobiet, talibowie poważnie ograniczyli wolność słowa i mediów, wielokrotnie zatrzymywali i torturowali przeciwników reżimu czy dziennikarzy.

Dziewczynki w Afganistanie mogą chodzić do szkół tylko do szóstej klasy

- Trzecia rocznica przejęcia władzy przez talibów jest ponurym przypomnieniem kryzysu praw człowieka w Afganistanie, ale powinna być także wezwaniem do działania - powiedziała Abbasi.

Talibowie przejęli władzę w Afganistanie

Do powstania kryzysu humanitarnego przyczyniło się odcięcie pomocy rozwojowej. Biuro ONZ do spraw Koordynacji Pomocy Humanitarnej poinformowało, że ponad połowa populacji - 23 miliony osób - boryka się z niedożywieniem. Utrudniony jest dostęp do opieki zdrowotnej, a zakaz edukacji kobiet sprawi, że niedługo nastąpi niedobór pracownic ochrony zdrowia.