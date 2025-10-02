Pierwszy taki przypadek od 200 lat. Sąd wyznaczył datę egzekucji

- Morderstwo Colleen Slemmer wstrząsnęło w latach 90. Ameryką.
- Za torturowanie i zabójstwo dziewczyny 18-letnia Christa Pike została skazana na karę śmierci.
- 30 września podano, że egzekucję 47-letniej dziś kobiety zaplanowano na ten sam dzień 2026 roku.
- Jeśli egzekucja zostanie wykonana, będzie ona pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od 200 lat i 19. w całych Stanach Zjednoczonych od 1976 roku.
Po ogłoszeniu decyzji przez sąd w Tennessee Kelly Gleason, prawniczka kobiety, przyznała że kara nie byłaby tak surowa, gdyby Christa stanęła przed sądem dzisiaj. "Jej młodość, trauma i poważna choroba psychiczna zostałyby wzięte pod uwagę, a ona sama zostałaby skazana na dożywocie" - cytuje ją "The Tennessean".
Brutalny atak, który wstrząsnął Ameryką
Zaatakowała z zazdrości - uznała, że 19-letnia Slemmer próbuje odbić jej chłopaka. On sam był przy niej, gdy ruszyła z nożem na ofiarę na kampusie rolniczym Uniwersytetu Tennessee.
Uwaga, dokumenty sądowe opisują drastyczne szczegóły zbrodni. Wynika z nich, że chwaliła się zabiciem rówieśniczki, mówiąc innemu uczniowi, że "sześć razy podcięła jej gardło nożem do tapet, przecięła plecy tasakiem do mięsa, wycięła pentagram na czole i klatce piersiowej oraz - mimo błagań - kontynuowała tortury". Pike zabrała na pamiątkę także fragment czaszki ofiary. Według akt bezpośrednią przyczyną śmierci było rzucenie w nastolatkę "dużym kawałkiem asfaltu".
Chłopak Christy został skazany na dożywocie - w listopadzie tego roku będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Pike usłyszała wyrok śmierci.
Obrońcy: miała trudną przeszłość
Adwokaci kobiety co najmniej trzykrotnie w ciągu ostatnich 30 lat zwracali się do sądu stanowego o złagodzenie wyroku ze względu na jej młody wiek i "poważną chorobę psychiczną w chwili popełnienia przestępstwa". Według obrońców, w dzieciństwie doświadczyła przemocy fizycznej i seksualnej. Była też zaniedbywana. Cierpiała również na chorobę afektywną dwubiegunową i zespół stresu pourazowego, które zostały zdiagnozowane już po aresztowaniu. Zdaniem obrońców po latach wciąż zmaga się z trudnościami psychicznymi, ale zrozumiała, że to co zrobiła, było złe.
W środę prawnicy kobiety wydali oświadczenie, w którym utrzymują, że "dzięki upływowi czasu i leczeniu, Christa stała się rozważną kobietą, odczuwającą głęboką skruchę za swoją zbrodnię". Wciąż mają nadzieję, że uda im się uratować ją przed wykonaniem kary śmierci. Jeśli egzekucja zostanie wykonana, to 47-latka stanie się pierwszą kobietą straconą w Tennessee od 200 lat.
Autorka/Autor: zeb//am
Źródło: USA Today, The Tennessean, The Independent
Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/East News