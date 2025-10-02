Logo strona główna
Świat

Pierwszy taki przypadek od 200 lat. Sąd wyznaczył datę egzekucji

EN_01663840_3333
Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Christy Pike miała ledwie 18 lat, gdy brutalnie zamordowała inną nastolatkę. W 1996 roku została za to skazana na karę śmierci, a sąd w Tennessee zdecydował właśnie, że zostanie stracona w przyszłym roku.
Kluczowe fakty:
  • Morderstwo Colleen Slemmer wstrząsnęło w latach 90. Ameryką.
  • Za torturowanie i zabójstwo dziewczyny 18-letnia Christa Pike została skazana na karę śmierci.
  • 30 września podano, że egzekucję 47-letniej dziś kobiety zaplanowano na ten sam dzień 2026 roku.
  • Jeśli egzekucja zostanie wykonana, będzie ona pierwszą kobietą straconą w stanie Tennessee od 200 lat i 19. w całych Stanach Zjednoczonych od 1976 roku.

Po ogłoszeniu decyzji przez sąd w Tennessee Kelly Gleason, prawniczka kobiety, przyznała że kara nie byłaby tak surowa, gdyby Christa stanęła przed sądem dzisiaj. "Jej młodość, trauma i poważna choroba psychiczna zostałyby wzięte pod uwagę, a ona sama zostałaby skazana na dożywocie" - cytuje ją "The Tennessean".

Brutalny atak, który wstrząsnął Ameryką

Zaatakowała z zazdrości - uznała, że 19-letnia Slemmer próbuje odbić jej chłopaka. On sam był przy niej, gdy ruszyła z nożem na ofiarę na kampusie rolniczym Uniwersytetu Tennessee.

Uwaga, dokumenty sądowe opisują drastyczne szczegóły zbrodni. Wynika z nich, że chwaliła się zabiciem rówieśniczki, mówiąc innemu uczniowi, że "sześć razy podcięła jej gardło nożem do tapet, przecięła plecy tasakiem do mięsa, wycięła pentagram na czole i klatce piersiowej oraz - mimo błagań - kontynuowała tortury". Pike zabrała na pamiątkę także fragment czaszki ofiary. Według akt bezpośrednią przyczyną śmierci było rzucenie w nastolatkę "dużym kawałkiem asfaltu".

Chłopak Christy został skazany na dożywocie - w listopadzie tego roku będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Pike usłyszała wyrok śmierci.

Obrońcy: miała trudną przeszłość

Adwokaci kobiety co najmniej trzykrotnie w ciągu ostatnich 30 lat zwracali się do sądu stanowego o złagodzenie wyroku ze względu na jej młody wiek i "poważną chorobę psychiczną w chwili popełnienia przestępstwa". Według obrońców, w dzieciństwie doświadczyła przemocy fizycznej i seksualnej. Była też zaniedbywana. Cierpiała również na chorobę afektywną dwubiegunową i zespół stresu pourazowego, które zostały zdiagnozowane już po aresztowaniu. Zdaniem obrońców po latach wciąż zmaga się z trudnościami psychicznymi, ale zrozumiała, że to co zrobiła, było złe.

W środę prawnicy kobiety wydali oświadczenie, w którym utrzymują, że "dzięki upływowi czasu i leczeniu, Christa stała się rozważną kobietą, odczuwającą głęboką skruchę za swoją zbrodnię". Wciąż mają nadzieję, że uda im się uratować ją przed wykonaniem kary śmierci. Jeśli egzekucja zostanie wykonana, to 47-latka stanie się pierwszą kobietą straconą w Tennessee od 200 lat.

Autorka/Autor: zeb//am

Źródło: USA Today, The Tennessean, The Independent

Źródło zdjęcia głównego: Associated Press/East News

USAkara śmierci
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica