Świat

Kanclerz Niemiec wywołał oburzenie. Wypowiedź "niefortunna i arogancka"

Friedrich Merz
Belem w Brazylii
Źródło: Reuters
Rzecznik rządu RFN Stefan Kornelius poinformował, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie zamierza przepraszać za wypowiedź, w której sugerował nieatrakcyjność Belem, gdzie odbywa się konferencja klimatyczna COP30. Słowa Merza wywołały oburzenie w Brazylii.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz mocno naraził się brazylijskim władzom i prasie swoim komentarzem po krótkiej wizycie na konferencji ONZ w Belem. Po powrocie do kraju Merz w ubiegłym tygodniu powiedział mediom: "Zapytałem kilku dziennikarzy, którzy byli ze mną w Brazylii: 'kto z was chciałby tu zostać?' Nikt nie podniósł ręki".

- Wszyscy byli zadowoleni, że z miejsca, w którym przebywaliśmy, wróciliśmy w nocy z piątku na sobotę z powrotem do Niemiec - dodał. A następnie w kontekście RFN stwierdził: "Żyjemy w jednym z najpiękniejszych krajów na świecie".

Słowa kanclerza spotkały się z powszechną krytyką w brazylijskim internecie. Wraz z ostrymi słowami komentarza przytoczyło je także wiele brazylijskich mediów. Burmistrz Belem Igor Normando wypowiedź Merza nazwał "niefortunną, arogancką i pełną uprzedzeń".

Zaśmiecone Belem
Zaśmiecone Belem
Źródło: PAP/EPA/FRAGA ALVES

"Berlin nie oferuje nawet 10 procent tego, co zapewnia Belem"

Głos w sprawie zabrał nawet prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva, który ocenił, że Merz w Belem powinien był pójść do baru, potańczyć i spróbować lokalnych przysmaków. - Wtedy zauważyłby, że Berlin nie oferuje nawet 10 procent tego, co zapewnia stan Para i miasto Belem - powiedział Lula.

Prezydent Brazylii dodał, że choć miasto jest biedne, ma "tak hojną ludność, jak mało które miejsce na świecie".

"To ciekawe, że ktoś, kto przyczynił się do globalnego ocieplenia, uważa upał w Amazonii za dziwny" - napisał natomiast na portalu X gubernator stanu Para Helder Barbalho.

Kanclerz nie zamierza przepraszać

Belem to stolica stanu Para. Miasto leżące blisko ujścia Amazonki ma wilgotny i ciepły klimat tropikalny, a aglomeracja zamieszkana jest przez ponad dwa miliony ludzi. Ponad połowa mieszka w biednych i gęsto zaludnionych dzielnicach.

"Nie możemy zjeść pieniędzy"

"Nie możemy zjeść pieniędzy"

Demonstranci wdarli się siłą na konferencję COP30

Demonstranci wdarli się siłą na konferencję COP30

W środę rzecznik rządu Stefan Kornelius przekazał, że kanclerz nie zamierza przepraszać. W ocenie Korneliusa relacje między Brazylią a Niemcami nie zostały nadszarpnięte. Rzecznik odrzucił interpretację, jakoby słowa Merza wyrażały niezadowolenie lub obrzydzenie wobec brazylijskiego miasta.

W Belem w brazylijskiej Amazonii trwa konferencja klimatyczna COP30 (do 21 listopada). Delegaci z około 200 krajów dyskutują na temat sposobów ograniczania globalnego ocieplenia.

W wydarzeniu biorą udział dziesiątki tysięcy uczestników, w tym dyplomaci, naukowcy i aktywiści na rzecz ochrony środowiska. Belem zostało celowo wybrane przez władze Brazylii na gospodarza szczytu, by pokazać światu, jak kryzys klimatyczny dotyka Amazonię.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

TAGI:
BrazyliaInacio Lula da SilvaNiemcyFriedrich Merz
