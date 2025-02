Wypadek samolotu pasażerskiego w Kanadzie

Na międzynarodowym lotnisku Pearson w Toronto w Kanadzie doszło do wypadku samolotu pasażerskiego linii Delta Airlines, który leciał z Minneapolis w USA. CBS News podał, że wszystkie 80 osób, które znajdowało się na pokładzie, zostało ewakuowanych. Jak przekazały władze lotniska, 18 osób odniosło obrażenia, w tym trzy są ciężko ranne. Trwa dochodzenie mające na celu wyjaśnienie przyczyny wypadku.

W poniedziałek na międzynarodowym lotnisku Pearson w Toronto doszło do wypadku podczas lądowania maszyny. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać samolot leżący do góry podwoziem na płycie lotniska.

"Trwa dochodzenie w sprawie przyczyny wypadku. Łącznie 18 poszkodowanych pasażerów przewieziono do szpitali. Bezpośrednio po wypadku przewieziono 17 pasażerów, jeszcze jedna poszkodowana osoba została przewieziona później" - poinformowano na profilu lotniska Toronto Pearson na platformie X.

Linie Delta Airlines w komunikacie przekazały, że w samolocie leciało łącznie 80 osób - 76 pasażerów i czterech osoby załogi. Według informacji podanych przez publicznego nadawcę CBC pasażerowie pochodzili z różnych krajów, 22 osoby to Kanadyjczycy.

"Pas, na którym lądował samolot, był suchy i nie było bocznych powiewów wiatru"

Agencja The Canadian Press cytowała natomiast nagrania z wieży kontroli lotów na Pearson, które zarejestrowały tuż po godzinie 14 czasu lokalnego zgodę na lądowanie oraz przekazaną informację o możliwym ruchu powietrza spowodowanym przez poprzednio lądujący samolot. Do chwili lądowania nie było dalszej rozmowy między załogą samolotu a wieżą.

Samolot linii Delta to zbudowany przez firmę Bombardier Inc. Mitsubishi CRJ-900LR, przewidziany dla 95 pasażerów. Delta Airlines użytkują go od stycznia 2010 roku.