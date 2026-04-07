Świat

Kanada w Unii Europejskiej? Sondaż

Mark Carney
Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone
Podczas gdy prezydent Donald Trump wypowiada się o Kanadzie, jako o 51. stanie USA, 25 procent Kanadyjczyków uważa, że dołączenie do Unii Europejskiej byłoby dobrym pomysłem, a 58 procent, że warto się temu przyjrzeć. To wynik z sondażu przeprowadzonego przez Spark Advocacy.

Działania prezydenta USA Donalda Trumpa, prowadzące do zmiany ładu międzynarodowego, skłoniły wiele osób do przyjrzenia się nowym możliwościom, zaś "ciągła wrogość, którą Trump demonstruje wobec NATO, wpłynęła na chęć Kanadyjczyków do (kształtowania - red.) takiej przyszłości, w której decyzje administracji amerykańskiej miałyby mniej możliwości wpływania na nasze życie w Kanadzie" - napisał Bruce Anderson, współzałożyciel Spark Advocacy w komentarzu do badania zamieszczonym na platformie Substack.

Zwrócił uwagę, że styczniowe przemówienia premiera Kanady Marka Carneya w Davos przyczyniło się do większej współpracy państw średniej wielkości, które Carney określił w swoim przemówieniu jako "middle powers". "Choć (Carney - red.) zaznaczył, że członkostwo w UE nie jest jego zamiarem (...), znacznie więcej uwagi poświęca się tak w Europie jak w Kanadzie temu, jak zbliżyć się w sprawach gospodarczych i bezpieczeństwa" - podkreślił Anderson.

Premier Kanady Mark Carney w Davos
W sondażu internetowym ośrodek Spark Advocacy zadał pytanie w sprawie toczącej się dyskusji na temat tego, czy Kanada mogłaby dołączyć do UE.

25 procent odpowiada, że to dobry pomysł.

58 procent, że warto się temu przyjrzeć.

17 procent uznało, że jest to zły pomysł.

Pozytywnie do dołączenia Kanady do UE odnoszą się głównie wyborcy Partii Liberalnej (32 procent za, 59 procent przyjrzałoby się temu pomysłowi bliżej, 9 procent przeciw), Bloku Quebeckiego (odpowiednio: 31 procent, 58 procent i 11 procent), lewicowej Nowej Partii Demokratycznej ( 28 procent, 60 procent i 12 procent). Przeciwnicy pomysłu dołączenia Kanady do UE są głównie wśród wyborców Partii Konserwatywnej, którzy w 33 procentach mówią nie, ale 17 procent byłoby za, 50 procent - chciałoby przyjrzeć się pomysłowi.

Jednocześnie 64 procent ankietowanych uważa, że dla Brytyjczyków Brexit był błędną decyzją. Najbardziej krytyczni wobec Brexitu są wyborcy Bloku Quebeckiego (76 procent), Liberałów (72 procent), NDP (69 procent), także wśród wyborców Konserwatystów przeważają krytycy Brexitu (55 procent).

Trump o Kanadzie jako "51. stanie" USA

Anderson zwrócił uwagę, że na opiniach Kanadyjczyków waży wiele czynników, a "izolacjonizm nie jest modny, zaś multilateralizm nie uchodzi za brzydkie słowo". Podkreślił, że dla Kanadyjczyków liczy się pragmatyczne podejście, w tym dostęp do zróżnicowanych rynków, zaś w sprawach takich jak bezpieczeństwo i zmiany klimatu wybierają współpracę z różnymi krajami.

Zwrócił też uwagę, że kanadyjscy konserwatyści krytykowali w ciągu minionych miesięcy premiera Carneya za jego podróże po świecie "tylko po to, by się dowiedzieć, że znacząca większość Kanadyjczyków myśli inaczej". Anderson podkreślił, że działania Trumpa i ruchu MAGA znacząco podzieliły wyborców konserwatywnych w Kanadzie.

"A co, jeśli Kanada dołączyłaby do Unii". Widzą w tym rolę dla Polski
"A co, jeśli Kanada dołączyłaby do Unii". Widzą w tym rolę dla Polski

O zacieśnianiu współpracy Kanady z UE zaczęto mówić więcej po wygranych przez Donalda Trumpa w 2024 r. wyborach prezydenckich, serii komentarzy na temat Kanady jako "51. stanie" i wypowiedzi o aneksji Kanady. W styczniu ubiegłego roku "The Economist" opublikował analizę zatytułowaną "Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej". W czerwcu zeszłego roku Kanada rozszerzyła zasady partnerstwa z UE oraz podpisała umowę z UE w sprawie obronności, która umożliwia uczestniczenie w programie ReArm Europe i programie SAFE.

Spark Advocacy - to działająca od 2016 r. w Ottawie firma specjalizująca się w komunikacji publicznej, badaniach rynku i marketingu. Z kolei Substack jest amerykańską platformą, umożliwiającą płatne subskrypcje, kierującą swoje usługi do pisarzy, dziennikarzy, komentatorów, autorów newsletterów i blogów.

OGLĄDAJ: Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"
Roszczenia Trumpa. "Jest to niesłychanie niebezpieczny komunikat"

Kuba Koprzywa
Czytaj także:
Brindisi lotnisko wlochy shutterstock_2479543075
Lotnisko nie ma paliwa. "Ograniczone ilości" tylko dla niektórych
Świat
Tankowanie
Ceny paliw we wtorek
BIZNES
Samolot F-15E Strike Eagle Sił Powietrznych USA
Czekając na ratunek, działał za plecami wroga. CIA uruchomiła "specjalną technologię"
Świat
imageTitle
Transferowy hit. "Na zawsze Chi Barbie"
EUROSPORT
Silny wiatr, wichura
W tych regionach będzie silnie wiać. IMGW ostrzega
METEO
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
METEO
Władimir Putin
Rosja miała wskazać Iranowi 55 celów. "Poziom 1, 2, 3"
Świat
Donald Trump odpowiada na pytania dziennikarzy w Białym Domu
"Ktoś coś ujawnił". Trump zapowiada konsekwencje
Świat
Donald Trump
Iran odpowiada Trumpowi. "Groźby obłąkanego"
Świat
rekord pobity
Rekordowa misja Artemis II, niebezpieczna pogoda, Trump grozi Iranowi
warto wiedzieć
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
METEO
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
METEO
imageTitle
Szubarczyk najadł się strachu, ale pozostał w grze o mistrzostwa świata
EUROSPORT
imageTitle
Grad goli w Gdańsku. Lechia musiała walczyć do końca
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski ma propozycję dla Rosji
Świat
imageTitle
Craig Reedie nie żyje. Był wieloletnim szefem WADA
EUROSPORT
Wiatr uszkodził wiatrak w Tczewie
Drzewa spadały na samochody, wiatr uszkodził XIX-wieczny wiatrak
METEO
Sławosz Uznański-Wiśniewski
"Duże wzruszenie" Uznańskiego-Wiśniewskiego. "To przybliża nas do lądowania"
Fakty po Faktach
imageTitle
Baranowski śladem Szubarczyka w kwalifikacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Legia z cenną wygraną. Rajović bohaterem
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: cały Iran może być zniszczony w jedną noc
Świat
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
METEO
Ksiądz Edward Pleń i bohater igrzysk Mediolan-Cortina 2026, Kacper Tomasiak
Edi, kapelan i przyjaciel sportowców. "I jak się ksiądz modlił?"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Rewelacyjny nastolatek zdeklasował rywali na początek ścigania w Kraju Basków
EUROSPORT
imageTitle
Fatalny błąd bramkarza zaważył na wyniku. Podział punktów w Radomiu
EUROSPORT
Dziecko powiadomiło policję o awanturze w domu (zdj. ilustracyjne)
Po awanturze musiał się spakować i natychmiast opuścić dom
WARSZAWA
imageTitle
Poszedł w ślady dziadka. Historyczne zwycięstwo Woryny w Złotym Kasku
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
CNN: Trump nie zgodził się na propozycję mediatorów
Świat
Donald Tusk
Tusk reaguje na słowa Przydacza. "Przydałby się kubeł zimnej wody"
Polska
imageTitle
Zalewski wrócił do Serie A. Miał powody do zadowolenia
EUROSPORT

