Trump: Kanada żyje ze względu na Stany Zjednoczone

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Działania prezydenta USA Donalda Trumpa, prowadzące do zmiany ładu międzynarodowego, skłoniły wiele osób do przyjrzenia się nowym możliwościom, zaś "ciągła wrogość, którą Trump demonstruje wobec NATO, wpłynęła na chęć Kanadyjczyków do (kształtowania - red.) takiej przyszłości, w której decyzje administracji amerykańskiej miałyby mniej możliwości wpływania na nasze życie w Kanadzie" - napisał Bruce Anderson, współzałożyciel Spark Advocacy w komentarzu do badania zamieszczonym na platformie Substack.

Zwrócił uwagę, że styczniowe przemówienia premiera Kanady Marka Carneya w Davos przyczyniło się do większej współpracy państw średniej wielkości, które Carney określił w swoim przemówieniu jako "middle powers". "Choć (Carney - red.) zaznaczył, że członkostwo w UE nie jest jego zamiarem (...), znacznie więcej uwagi poświęca się tak w Europie jak w Kanadzie temu, jak zbliżyć się w sprawach gospodarczych i bezpieczeństwa" - podkreślił Anderson.

Premier Kanady Mark Carney w Davos

Kanada w Unii Europejskiej? Sondaż

W sondażu internetowym ośrodek Spark Advocacy zadał pytanie w sprawie toczącej się dyskusji na temat tego, czy Kanada mogłaby dołączyć do UE.

25 procent odpowiada, że to dobry pomysł.

58 procent, że warto się temu przyjrzeć.

17 procent uznało, że jest to zły pomysł.

Pozytywnie do dołączenia Kanady do UE odnoszą się głównie wyborcy Partii Liberalnej (32 procent za, 59 procent przyjrzałoby się temu pomysłowi bliżej, 9 procent przeciw), Bloku Quebeckiego (odpowiednio: 31 procent, 58 procent i 11 procent), lewicowej Nowej Partii Demokratycznej ( 28 procent, 60 procent i 12 procent). Przeciwnicy pomysłu dołączenia Kanady do UE są głównie wśród wyborców Partii Konserwatywnej, którzy w 33 procentach mówią nie, ale 17 procent byłoby za, 50 procent - chciałoby przyjrzeć się pomysłowi.

Jednocześnie 64 procent ankietowanych uważa, że dla Brytyjczyków Brexit był błędną decyzją. Najbardziej krytyczni wobec Brexitu są wyborcy Bloku Quebeckiego (76 procent), Liberałów (72 procent), NDP (69 procent), także wśród wyborców Konserwatystów przeważają krytycy Brexitu (55 procent).

Trump o Kanadzie jako "51. stanie" USA

Anderson zwrócił uwagę, że na opiniach Kanadyjczyków waży wiele czynników, a "izolacjonizm nie jest modny, zaś multilateralizm nie uchodzi za brzydkie słowo". Podkreślił, że dla Kanadyjczyków liczy się pragmatyczne podejście, w tym dostęp do zróżnicowanych rynków, zaś w sprawach takich jak bezpieczeństwo i zmiany klimatu wybierają współpracę z różnymi krajami.

Zwrócił też uwagę, że kanadyjscy konserwatyści krytykowali w ciągu minionych miesięcy premiera Carneya za jego podróże po świecie "tylko po to, by się dowiedzieć, że znacząca większość Kanadyjczyków myśli inaczej". Anderson podkreślił, że działania Trumpa i ruchu MAGA znacząco podzieliły wyborców konserwatywnych w Kanadzie.

O zacieśnianiu współpracy Kanady z UE zaczęto mówić więcej po wygranych przez Donalda Trumpa w 2024 r. wyborach prezydenckich, serii komentarzy na temat Kanady jako "51. stanie" i wypowiedzi o aneksji Kanady. W styczniu ubiegłego roku "The Economist" opublikował analizę zatytułowaną "Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej". W czerwcu zeszłego roku Kanada rozszerzyła zasady partnerstwa z UE oraz podpisała umowę z UE w sprawie obronności, która umożliwia uczestniczenie w programie ReArm Europe i programie SAFE.

Spark Advocacy - to działająca od 2016 r. w Ottawie firma specjalizująca się w komunikacji publicznej, badaniach rynku i marketingu. Z kolei Substack jest amerykańską platformą, umożliwiającą płatne subskrypcje, kierującą swoje usługi do pisarzy, dziennikarzy, komentatorów, autorów newsletterów i blogów.

