Świat Premier Kanady rozmawia z Unią Europejską o "członkostwie stowarzyszonym" Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Francois-Philippe Champagne, minister finansów Kanady o wprowadzeniu ceł odwetowych na USA Źródło zdj. gł.: PAP/Leszek Szymański

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Według "WSJ" premier Mark Carney rozmawiał już z niektórymi politykami UE na temat formuły uczestniczenia Kanady w działalności i rynku UE. Tak po stronie kanadyjskiej, jak i po stronie UE, istnieje gotowość do stworzenia nowych ram współpracy - twierdzi "Wall Street Journal", powołując się na swoje źródła.

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Rozmowy o członkostwie stowarzyszonym Kanady w UE

Dyskusje mają dotyczyć możliwości swobodnego przepływu dóbr, usług i pracowników w sektorach takich jak energetyka, AI, obronność i minerały krytyczne - napisał dziennik. Ponadto trwają rozmowy o wspólnych kablach podwodnych, budowie centrów danych, usług w chmurze, nowych sieciach satelitarnych i infrastrukturze, także w celu eksportu kanadyjskiej energii do UE.

"WSJ" wymieniał też rozmowy premiera Kanady z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i innymi politykami europejskimi na temat stworzenia możliwości bezwizowego zamieszkania i pracy na terenie UE dla Kanadyjczyków oraz o uczestniczeniu w unijnym programie Erasmus.

Premier Kanady Mark Carney. Szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu, 3 maja 2026 r. Źródło zdjęcia: PAP/Leszek Szymański

Premier o nawiązaniu "wyjątkowego sojuszu"

Po publikacji artykułu "WSJ" premier Kanady podkreślił, że jego administracja nie dąży do członkostwa kraju w Unii Europejskiej - przekazał Reuters.

- Dążymy do nawiązania wyjątkowego sojuszu między Kanadą a Unią Europejską i wkrótce rozpoczniemy na ten temat rozmowy - powiedział Carney dziennikarzom w Toronto. - Łączą nas te same wartości i priorytety, a nasze mocne strony doskonale się uzupełniają - dodał.

Reuters podkreśla, że według gazety "The Globe and Mail", która powołuje się na anonimowe źródło, to nie Carney, lecz strona unijna wysunęła propozycję statusu członka stowarzyszonego. Co istotne, nie zostało jak dotąd uzgodnione, jaką nazwę nosiłaby przyjęta formuła współpracy między Kanadą a Unią Europejską.

Premier Kanady w Komisji Europejskiej

W połowie tygodnia w Strasburgu przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosi doroczne orędzie o stanie Unii (ang. State of the Union). Orędzia wysłucha także premier Kanady, będąc pierwszym szefem rządu państwa trzeciego, który to uczyni. Carney sam też wygłosi przemówienie w europarlamencie 17 września.

Cytowany w sobotnim komunikacie biura prasowego Carney powiedział, że "Kanada i nasi europejscy partnerzy stają się coraz bliżsi". - Nasze wspólne wartości, uzupełniające się mocne strony i wspólne interesy służą jak silny fundament, na którym możemy budować silniejszą przyszłość - dodał.

Po wizycie w Strasburgu Carney uda się do Wielkiej Brytanii, gdzie w Liverpoolu spotka się z premierem Andym Burnhamem.

Następnie, 20 września, Carney złoży wizytę na znajdującym się w pobliżu wybrzeży Kanady francuskim archipelagu Saint-Pierre-et-Miquelon i tam spotka się z prezydentem Francji. Obaj politycy będą rozmawiać o współpracy m.in. w lotnictwie, energetyce, minerałach krytycznych i zaawansowanych technologiach.

Napięcie na linii USA-Kanada

Kiedy na początku 2025 roku, po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa relacje Kanady z USA zaczęły się pogarszać, zarówno z powodu ceł jak i wypowiedzi Trumpa o "51. Stanie USA", aneksji i rzekomym złym traktowaniu USA przez Kanadę, rząd w Ottawie zaczął poszukiwać szerszej współpracy z innymi partnerami.

W styczniu bieżącego roku Carney wygłosił w Davos szeroko komentowane wystąpienie, w którym podkreślił, że dawny porządek świata się załamuje, mocarstwa używają ekonomicznej integracji jako broni, ale "średnie mocarstwa" (middle powers - ang.) nie są bezsilne.

W miniony wtorek Carney, podsumowując negocjacje z USA, od których Kanada odstąpiła 21 sierpnia, scharakteryzował amerykańskie działania jako dążenie do tego, by Kanadyjczycy "stali się od nich [USA - red.] jeszcze bardziej zależni". Podkreślił, że już w zeszłym roku ostrzegał, że USA chcą przejąć Kanadę.

- Decyzje o naszej przyszłości nie będą zapadały w Waszyngtonie - powiedział Carney w wystąpieniu zamieszczonym na platformie YouTube.

W styczniu ubiegłego roku tygodnik "The Economist" opublikował analizę zatytułowaną "Dlaczego Kanada powinna dołączyć do Unii Europejskiej", wskazującą na potrzeby UE dotyczące przestrzeni i surowców oraz potrzeby Kanady dotyczące pracowników. W marcu 2025 roku podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty jako premier, we Francji i Wielkiej Brytanii, Carney mówił, że Kanada jest "najbardziej europejskim z nieeuropejskich krajów". W czerwcu ubiegłego roku Kanada poszerzyła partnerstwo z UE, także o kwestie obronne, i dołączyła do programu SAFE.

W kwietniu bieżącego roku przebywający z wizytą w Kanadzie prezydent Finlandii Alexander Stubb powiedział, że Kanada jest tak blisko Unii Europejskiej, że można rozważać członkostwo Kanady w UE.