To on pokieruje CIA. Jest zielone światło od Senatu

Nominacja Johna Ratcliffe'a na nowego dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) została zatwierdzona przez amerykański Senat. Jest to druga wskazana przez Donalda Trumpa osoba, która zyskała akceptację. Ratcliffe podczas wcześniejszej służby jako szef wywiadu był krytykowany za upolitycznienie go. Trump, proponując go na nową funkcję, chwalił jego dotychczasowe dokonania.