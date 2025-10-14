Logo strona główna
Na żywo
Świat

Biden: wyrażam uznanie dla prezydenta Trumpa

Joe Biden
Trump w izraelskim parlamencie. "Pokój nastał w całej Ziemi Świętej"
Źródło: TVN24
Czuję dużą wdzięczność i ulgę, że ten dzień nadszedł - oświadczył były prezydent USA Joe Biden, komentując w ten sposób zawarcie porozumienia w sprawie Strefy Gazy. Jednocześnie pochwalił amerykańskiego przywódcę Donalda Trumpa i jego zespół za ich pracę na rzecz pokoju w regionie. Zrobił to również inny były prezydent, Bill Clinton.

W poniedziałek Hamas zwolnił wszystkich pozostałych żywych zakładników, których porwał podczas ataku na Izrael 7 października 2023 roku. Prezydent USA Donald Trump złożył tego dnia wizytę w Izraelu, a później w Egipcie, gdzie doszło do podpisania jego planu pokojowego dla Strefy Gazy.

W tvn24.pl wyjaśniliśmy punkt po punkcie, co dla Strefy Gazy, Hamasu i Palestyńczyków oznacza plan pokojowy Trumpa >>>

Wojnę "wygrał" Trump, ale "to nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wojnę "wygrał" Trump, ale "to nie znaczy, że teraz będzie pokój na Bliskim Wschodzie"

Biden: droga do tego porozumienia nie była łatwa

Do poniedziałkowych wydarzeń nawiązał na platformie X były prezydent USA Joe Biden. "Czuję dużą wdzięczność i ulgę, że ten dzień nadszedł - dla ostatnich żyjących 20 zakładników, którzy przeszli przez niewyobrażalne piekło i w końcu wrócili do swoich rodzin i ukochanych, a także dla cywilów w Strefie Gazy, którzy doświadczyli niezmierzonych strat i w końcu będą mieli szansę, by odbudować swoje życie" - napisał.

Ocenił też, że "droga do tego porozumienia nie była łatwa". "Moja administracja pracowała nieugięcie nad powrotem zakładników do domu, przyniesieniem ulgi palestyńskim cywilom i zakończeniem wojny. Wyrażam uznanie dla prezydenta Trumpa i jego zespołu za ich pracę na rzecz doprowadzenia do zawarcia nowego porozumienia o zawieszeniu broni" - oświadczył Biden.

Były sekretarz stanu Antony Blinken ocenił w poniedziałek, że plan pokojowy Trumpa dla Strefy Gazy jest oparty o plan opracowany przez administrację Bidena, której był częścią.

Joe Biden i Bill Clinton
Joe Biden i Bill Clinton
Źródło: Selcuk Acar /PAP/Abaca

Clinton o "kruchym momencie"

Trumpa pochwalił też inny były prezydent - Bill Clinton, który opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie dotyczące zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem. "Prezydent Trump i jego administracja, Katar i inni gracze w regionie zasługują na duże wyrazy uznania za to, że sprawili, że wszystkie strony pozostały zaangażowane aż do osiągnięcia porozumienia" - stwierdził.

Dodał, że Izrael i Hamas - przy wsparciu Stanów Zjednoczonych, regionu i świata - "muszą starać się przekształcić ten kruchy moment w trwały pokój, który zapewni godność i bezpieczeństwo zarówno Palestyńczykom, jak i Izraelczykom".

Prezydent Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One nawiązał do słów Clintona. - Pomyślałem, że to bardzo miłe, w zasadzie. I co on robi? Mówi prawdę - powiedział prezydent USA w drodze powrotnej z Bliskiego Wschodu do Waszyngtonu.

Dodał też, że zawsze dobrze dogadywał się z Clintonem.

pc

Autorka/Autor: kgr/ft

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Chris Kleponis / POOL

TAGI:
USAJoe BidenDonald Trump
