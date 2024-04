Izraelska policja aresztowała w poniedziałek dwóch Palestyńczyków za staranowanie pieszych i próbę otwarcia ognia w Jerozolimie - podał Reuters. Na nagraniu z monitoringu, które udostępniła agencja, widać moment, gdy napastnicy wjeżdżają w grupę ludzi, a następnie starają się do nich strzelać. Zamach się nie powiódł, ponieważ broń terrorystów najprawdopodobniej się zacięła.

Z komunikacji policji wynika, że do zdarzenia doszło rano na ulicy Techelet Mordechai. Palestyńczycy wjechali samochodem w trzech Izraelczyków, którzy odnieśli niewielkie obrażenia. Sytuacja przybrała jednak niebezpieczny obrót, kiedy uzbrojeni terroryści wyszli z pojazdu i próbowali strzelać do poszkodowanych - relacjonowała gazeta "The Jerusalem Post".