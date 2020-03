Zmarł były sekretarz generalny ONZ Javier Perez de Cuellar

Światowe agencje przypominają, że dzięki jego staraniom doszło do zawieszenia broni w wojnie iracko-irańskiej w 1988 roku. Jego talenty dyplomatyczne pomogły też w pokojowym procesie uzyskania niepodległości przez Namibię w 1990 roku.

Po powrocie do kraju de Cuellar założył Związek na rzecz Peru. Ugrupowanie to wysunęło jego kandydaturę w wyborach prezydenckich, które w 1995 roku dały zwycięstwo Alberto Fujimoriemu. Po ucieczce prezydenta z Peru, w okresie od listopada 2000 roku do lipca 2001 roku Javier Perez de Cuellar pełnił funkcję premiera peruwiańskiego rządu.