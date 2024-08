Odwołane loty, setki uziemionych maszyn z powodu zgubionych nożyczek

Władze lotniska Sapporo-Chitose wyjaśniły, że takie zaginięcie "mogło mieć związek z porwaniem lub terroryzmem" - przekazał portal BBC. Nożyczki zostały znalezione na szczęście dzień później, przez pracownika w sklepie, z którego rzekomo zniknęły. Informację o ich znalezieniu przekazano dopiero w poniedziałek, gdy ostatecznie potwierdzono, że to rzeczywiście te same, których zaginięcie zgłoszono.

"Ogromne zatory i kolejki" na lotnisku

Kontrole bezpieczeństwa wznowiono już w sobotę, jednak - jak podał portal BBC - w hali odlotów zdążyły utworzyć się "ogromne zatory i kolejki, ponieważ pasażerowie musieli ponownie przechodzić kontrolę bezpieczeństwa". Do zakłócenia lotów doszło w czasie, gdy wielu pasażerów miało wrócić do domu po japońskim festiwalu Obon, nazywanym również Festiwalem Lampionów lub Świętem Zmarłych. Na czas święta wiele osób wraca do swoich domów rodzinnych w całej Japonii - zauważa agencja Reutera.