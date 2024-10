Jak informuje w środę portal "Japan News", konduktorzy 600 pociągów w Japonii zostaną wyposażeni w "pancerne" parasolki, których przeznaczeniem będzie ochrona pasażerów i obsługi kolei West Japan Railway Co. przed nożownikami. Pomysł ten ma związek z głośnymi incydentami, do których w ostatnim czasie dochodziło na kolei. W jednym z nich, w lipcu zeszłego roku, 37-letni nożownik ranił trzech pasażerów pociągu w Osace.

Parasolki do ochrony przed napastnikami

Parasolka jest zaprojektowana tak, by można było jej używać jak tarczy. W momencie otwarcia ma ok. 20 cm więcej długości niż standardowa parasolka, co pozwala na zwiększenie dystansu od potencjalnego napastnika. Ma to także umożliwić osobom znajdującym się bezpośrednio za parasolką osłonę i chwilę na ucieczkę w bezpieczne miejsce. Parasolki trafią już w listopadzie do pociągów kursujących w regionie Kinki, w którym znajduje się m.in. Osaka i Kioto.