Szwecja i Finlandia aktualizują wytyczne na czas wojny i kryzysu. "Sytuacja na świecie jest poważna"

Szwecja i Finlandia wydały zaktualizowane wytyczne dotyczące postępowania w razie wojny i innych sytuacji kryzysowych. Szwecja rozpoczęła też rozsyłanie specjalnych broszur do wszystkich gospodarstw w kraju. O to, czy wydania podobnych broszur można spodziewać się w Polsce, pytany był szef MSWiA Tomasz Siemoniak. - To kwestia przyszłych decyzji, natomiast bardzo mocno chcemy wciągnąć społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe do tego, żeby edukowały i przejęły rolę tych, którzy przygotowują ludzi - powiedział.

Władze Szwecji w poniedziałek rozpoczęły wysyłkę broszur "Jeśli nadejdzie kryzys lub wojna". W ciągu dwóch tygodni mają one trafić do wszystkich pięciu milionów szwedzkich gospodarstw domowych - poinformowała Szwedzka Agencja ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (MSB) na swojej stronie. "Apeluję do wszystkich: przeczytajcie broszurę i postępujcie zgodnie z radami" - przekazał w serwisie X szef MSB Mikael Frisell. Jak podkreślił, "sytuacja na świecie jest poważna, musimy wzmocnić naszą odporność, aby stawić czoła kryzysom, a ostatecznie wojnie".

Wytyczne na czas wojny i kryzysu

Pierwsza wersja takiej broszury została wydana w Szwecji po raz pierwszy podczas drugiej wojny światowej. W najnowszej, piątej już wersji, znalazły się między innymi wskazówki dotyczące gromadzenia zapasów wody i środków sanitarnych, zatrzymywania krwawienia, radzenia sobie z lękiem, a także porady dla rodziców i opiekunów, jak przechowywać pieluchy, leki i żywność dla niemowląt.

Także fiński resort spraw wewnętrznych w poniedziałek wydał nowe wytyczne dotyczące postępowania w sytuacjach kryzysowych. Przygotowany w kilku wersjach językowych przewodnik "Przygotowani ludzie radzą sobie lepiej" można pobrać z rządowego portalu. Wyjaśniono w nim między innymi, jak znaleźć schronienie w pomieszczeniach, zapasy jakich produktów należy gromadzić oraz w jaki sposób władze będą ostrzegały o zagrożeniu.

Szwecja i Finlandia nie są jedynymi krajami nordyckimi, które wydały zaktualizowane wytyczne na czas kryzysu lub wojny. Na początku tego roku zrobiła to również Dania i Norwegia, przypomniał portal CNN w poniedziałek.

Broszury na wypadek wojny w Polsce?

O kwestię broszur podobnych do tych rozsyłanych przez szwedzkie władze pytany był Tomasz Siemoniak podczas wtorkowej konferencji prasowej. Szef MSWiA przypomniał, że podczas wizyty ministra ds. obrony cywilnej Szwecji Carla-Oskara Bohlina w Polsce rozmawiał z nim o "kwestiach edukacyjnych", które "też w naszej ustawie bardzo mocno są podkreślone (ustawie, która ma odbudować obronę cywilną - red.)".

- Czy będziemy akurat wydawać broszurę, to jest kwestia przyszłych decyzji, natomiast bardzo mocno chcemy wciągnąć społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe do tego, żeby edukowały, żeby przejęły (...) rolę tych, którzy przygotowują ludzi - mówił Siemoniak. Jak dodał, "póki co większy walor widzimy w tym, żeby dotrzeć do szkół, uczelni, firm, organizować (...) szkolenia niż rozsyłać broszury, co do których nie wiem, czy wszyscy będą chcieli je przeczytać". Minister wyjaśnił, że w wymienionych działaniach edukacyjnych chodzi o "kwestie począwszy od pierwszej pomocy, skończywszy na wiedzy o tym, jak należy się zachować".

Jak zachować się w razie kryzysu lub wojny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w 2022 roku przygotowało poradnik zatytułowany "Bądź gotowy!", w którym zebrano zestaw wskazówek dotyczących tego, jak zachować się w razie kryzysu lub wojny i jak przygotować się na taką sytuację. Poradnik jest podzielony na dwie główne części. Pierwsza dotyczy przygotowań i pozyskiwania informacji o ewentualnym kryzysie. Z poradnika RCB możemy się między innymi dowiedzieć, jak wyglądają i brzmią alerty ostrzegawcze oraz jak powinniśmy się wobec nich zachować.

Przeczytamy w nim też o tym, gdzie powinniśmy schronić się w razie zagrożenia, jakie zapasy powinniśmy zgromadzić, co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym i jak powinniśmy zachować się w razie ewentualnej ewakuacji. Znajdziemy też porady, jak przygotować się na przerwę w dostępie do prądu i wody.

