"I cóż, że ze Szwecji?". Ulf Kristersson nie potrafił powtórzyć słów Donalda Tuska Źródło wideo: x.com/donaldtusk Źródło zdj. gł.: JONAS EKSTROMER/PAP/EPA

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Według prognoz publicznej stacji telewizyjnej SVT rządzący w Szwecji blok prawicowy ma zdobyć w niedzielnych wyborach większość wynoszącą jedno miejsce w parlamencie. Prognoza SVT, oparta na wynikach z ⁠1 054 spośród ⁠6 312 okręgów wyborczych w Szwecji, przewiduje ⁠174 mandaty dla bloku centrolewicowego oraz ⁠175 mandatów dla ⁠rządzących partii prawicowych - przekazał Reuters.

Z kolei z sondażu exit poll dla telewizji SVT wynika, że Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza wygrała wybory parlamentarne z wynikiem 28,4 procent i wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobyła 51,3 procent głosów. Według tego badania blok partii lewicowych może liczyć na większość, czyli na 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu. Kandydatem bloku lewicy na premiera jest Magdalena Andersson, przewodnicząca Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej.

Szwedzcy socjaldemokraci reagują na wyniki exit poll (13 września 2026 roku) Źródło zdjęcia: JONAS EKSTROMER/PAP/EPA

Według exit poll rządząca przez ostatnie cztery lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona (Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci, Liberałowie) oraz współpracujący z rządem skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci zdobyli w sumie 46,8 procent głosów, co przekłada się na 166 mandatów.

Magdalena Andersson i obecny premier Ulf Kristersson podczas debaty 11 września 2026 roku Źródło zdjęcia: ANDERS WIKLUND/PAP/EPA

Drugą po socjaldemokratach partią po lewej stronie sceny politycznej byłaby skrajna Partia Lewicy z wynikiem 8 procent, zaś następnymi Partia Centrum - 7,5 procent - oraz Partia Ochrony Środowiska - 7,4 procent. Z kolei po prawej stronie największą partią w exit poll jest Umiarkowana Partia Koalicyjna, której liderem jest Kristersson, z wynikiem 18,1 procent, natomiast skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci otrzymali 17,2 procent.