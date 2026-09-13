Jak wynik wyborów w Szwecji? Exit poll i prognoza
Według prognoz publicznej stacji telewizyjnej SVT rządzący w Szwecji blok prawicowy ma zdobyć w niedzielnych wyborach większość wynoszącą jedno miejsce w parlamencie. Prognoza SVT, oparta na wynikach z 1 054 spośród 6 312 okręgów wyborczych w Szwecji, przewiduje 174 mandaty dla bloku centrolewicowego oraz 175 mandatów dla rządzących partii prawicowych - przekazał Reuters.
Z kolei z sondażu exit poll dla telewizji SVT wynika, że Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza wygrała wybory parlamentarne z wynikiem 28,4 procent i wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobyła 51,3 procent głosów. Według tego badania blok partii lewicowych może liczyć na większość, czyli na 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu. Kandydatem bloku lewicy na premiera jest Magdalena Andersson, przewodnicząca Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej.
Według exit poll rządząca przez ostatnie cztery lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona (Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci, Liberałowie) oraz współpracujący z rządem skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci zdobyli w sumie 46,8 procent głosów, co przekłada się na 166 mandatów.
Drugą po socjaldemokratach partią po lewej stronie sceny politycznej byłaby skrajna Partia Lewicy z wynikiem 8 procent, zaś następnymi Partia Centrum - 7,5 procent - oraz Partia Ochrony Środowiska - 7,4 procent. Z kolei po prawej stronie największą partią w exit poll jest Umiarkowana Partia Koalicyjna, której liderem jest Kristersson, z wynikiem 18,1 procent, natomiast skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci otrzymali 17,2 procent.