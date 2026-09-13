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Świat

Jak wynik wyborów w Szwecji? Exit poll i prognoza

Zespół autorów
Oprac. Filip CzerwińskiMilena Zawiślińska
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Szwedzcy socjaldemokraci reagują na wyniki exit poll (13 września 2026 roku)
"I cóż, że ze Szwecji?". Ulf Kristersson nie potrafił powtórzyć słów Donalda Tuska
Źródło wideo: x.com/donaldtusk
Źródło zdj. gł.: JONAS EKSTROMER/PAP/EPA
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Szwedzi w niedzielę wybierali parlament. Według sondażu exit poll blok partii lewicowych może liczyć na 51,3 procent głosów, a najwięcej głosów zdobyli socjaldemokraci. Z kolei prognoza publicznej stacji wskazuje, że blok prawicowy ma zdobyć większość wynoszącą zaledwie jedno miejsce w parlamencie.

Według prognoz publicznej stacji telewizyjnej SVT rządzący w Szwecji blok prawicowy ma zdobyć w niedzielnych wyborach większość wynoszącą jedno miejsce w parlamencie. Prognoza SVT, oparta na wynikach z ⁠1 054 spośród ⁠6 312 okręgów wyborczych w Szwecji, przewiduje ⁠174 mandaty dla bloku centrolewicowego oraz ⁠175 mandatów dla ⁠rządzących partii prawicowych - przekazał Reuters.

Z kolei z sondażu exit poll dla telewizji SVT wynika, że Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza wygrała wybory parlamentarne z wynikiem 28,4 procent i wraz z trzema innymi partiami lewicowymi zdobyła 51,3 procent głosów. Według tego badania blok partii lewicowych może liczyć na większość, czyli na 183 mandaty w 349-miejscowym jednoizbowym Riksdagu. Kandydatem bloku lewicy na premiera jest Magdalena Andersson, przewodnicząca Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej.

Szwedzcy socjaldemokraci reagują na wyniki exit poll (13 września 2026 roku)
Szwedzcy socjaldemokraci reagują na wyniki exit poll (13 września 2026 roku)
Źródło zdjęcia: JONAS EKSTROMER/PAP/EPA

Według exit poll rządząca przez ostatnie cztery lata centroprawicowa koalicja premiera Ulfa Kristerssona (Umiarkowana Partia Koalicyjna, Chrześcijańscy Demokraci, Liberałowie) oraz współpracujący z rządem skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci zdobyli w sumie 46,8 procent głosów, co przekłada się na 166 mandatów.

Magdalena Andersson i obecny premier Ulf Kristersson podczas debaty 11 września 2026 roku
Magdalena Andersson i obecny premier Ulf Kristersson podczas debaty 11 września 2026 roku
Źródło zdjęcia: ANDERS WIKLUND/PAP/EPA

Drugą po socjaldemokratach partią po lewej stronie sceny politycznej byłaby skrajna Partia Lewicy z wynikiem 8 procent, zaś następnymi Partia Centrum - 7,5 procent - oraz Partia Ochrony Środowiska - 7,4 procent. Z kolei po prawej stronie największą partią w exit poll jest Umiarkowana Partia Koalicyjna, której liderem jest Kristersson, z wynikiem 18,1 procent, natomiast skrajnie prawicowi Szwedzcy Demokraci otrzymali 17,2 procent.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
SzwecjaEuropaUnia EuropejskaUlf Kristersson
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