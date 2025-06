"Jest bardzo niebezpiecznie". Apel do Polaków po ataku Izraela

Rzecznik MSZ odradza podróży w rejon konfliktu między Izraelem i Iranem Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W nocy z czwartku na piątek, przed godziną 3 czasu polskiego, Izrael rozpoczął atak na Iran. Doszło do kilku fal nalotów.

Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że są to uderzenia wyprzedzające, których celem jest uniemożliwienie Iranowi zdobycia broni atomowej. W odwecie Iran wystrzelił drony w kierunku Izraela.

Polskie władze wydały komunikaty dla rodaków planujących podróż i tych, którzy są w rejonie konfliktu.

- To było uderzenie w instalacje jądrowe, centra produkcji, centra naukowe. Należy się spodziewać, i o tym informuje również nasza placówka w Izraelu, możliwości ataku odwetowego - powiedział w rozmowie z TVN24 rzecznik MSZ Paweł Wroński, odnosząc się do izraelskiego ataku na Iran. Zaznaczył, że było już tak w przeszłości, a ataki odwetowe może przeprowadzać nie tylko sam Iran, ale także wspierające go ugrupowania zbrojne działające w różnych krajach regionu.

- Obecnie mogę zapewnić, że nie mamy żadnych informacji na temat tego, by któryś z polskich obywateli był poszkodowany - poinformował rzecznik. Dodał, że MSZ odradza podróży, nie tylko do Izraela i Iranu, ale do szeroko rozumianego rejonu konfliktu.

Wroński powiedział, że choć MSZ zawsze wspiera polskich obywateli, "mogą być tego rodzaju sytuacje, kiedy po prostu to wsparcie nie może być udzielone".

- Jest bardzo niebezpiecznie, nie wiemy, w jakim kierunku ten konflikt się rozwinie. Ruch powietrzny jest wstrzymany, natomiast są kraje okoliczne. Musimy pamiętać, że przez obszar, którym teraz mogą latać drony i rakiety, przechodzi wiele statków powietrznych. Może to oznaczać również zaburzenia w całej komunikacji lotniczej na terenie szeroko rozumianego Bliskiego Wschodu - ostrzegł rzecznik.

Skutki izraelskiego ataku na Iran Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Szef MON: wojsko jest gotowe pomóc, jeżeli będzie taka potrzeba

"Wojsko Polskie i wszystkie podległe służby monitorują w zakresie swojej odpowiedzialności sytuację w związku z działaniami Izraela wobec irańskich instalacji nuklearnych" - napisał z kolei szef MON Władysław Kosiniak

Kamysz w piątek na platformie X. Zapewnił o stałym kontakcie z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz krajów sojuszniczych.

"Proszę wszystkich Polaków przebywających poza granicami naszego kraju - szczególnie w Iranie i Izraelu - do stosowania się do zaleceń, jakie wydają w komunikatach polskie MSZ oraz lokalne władze" - napisał Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej w rozmowie z RMF FM szef MON powiedział m.in., że gdyby była potrzeba ewakuacji Polaków, wojsko jest gotowe wesprzeć swoimi działaniami MSZ. - Te sprawy zawsze koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a wojsko jest gotowe wesprzeć wszystkie działania naszymi statkami powietrznym, jeżeli będzie taka potrzeba i konieczność - powiedział.

Wcześniej w rozmowie z RMF FM szef MON powiedział m.in., że gdyby była potrzeba ewakuacji Polaków, wojsko jest gotowe wesprzeć swoimi działaniami MSZ. - Te sprawy zawsze koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a wojsko jest gotowe wesprzeć wszystkie działania naszymi statkami powietrznym, jeżeli będzie taka potrzeba i konieczność - powiedział.

Siemoniak o izraelskim ataku: to nie jest zaskoczenie

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak powiedział dziennikarzom w Luksemburgu, gdzie bierze udział w spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych UE, że jest w kontakcie z polskimi służbami, które we współpracy z sojusznikami przekazują informacje o sytuacji.

Minister - jak poinformował - jest też w kontakcie z MSZ, które "z kolei informuje o tym, co się dzieje w naszych placówkach i w jaki sposób opiekujemy się naszymi obywatelami, którzy są na Bliskim Wschodzie".

- Świat się spodziewał, to nie jest zaskoczenie. Niemniej jednak już ta sama faza kinetyczna zawsze wywołuje ogromne konsekwencje - powiedział Siemoniak. - Musimy dbać o to, żeby bezpieczeństwo Polski i Polaków było na pierwszym planie - dodał. -To pokazuje, jak świat jest zdestabilizowany, jak świat jest niebezpieczny, jak coraz więcej mamy wyzwań - wskazał szef MSWiA.

Skutki izraelskiego ataku na Iran Źródło: PAP/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Atak Izraela na Iran

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Według irańskich mediów i urzędników, operacja była wymierzona m.in. w kluczowy zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu oraz obiekt w Parczin, gdzie, w ocenie ekspertów, prowadzone są badania nad bronią jądrową.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu w piątkowym orędziu do narodu ogłosił, że Iran w ostatnich miesiącach rozpoczął prace nad wykorzystaniem wzbogaconego uranu do celów militarnych i ma wystarczającą ilość tego surowca, by zbudować dziewięć bomb atomowych. Podkreślił, że stanowi to zagrożenie dla istnienia państwa izraelskiego. Ostrzegł, że operacja może potrwać "wiele dni".

Netanjahu: dzisiaj państwo żydowskie odmawia bycia ofiarą nuklearnego holocaustu Źródło: Reuters

W piątek rano armia izraelska powiadomiła, że z Iranu w stronę Izraela wystrzelono ponad 100 dronów i że zaczęła je przechwytywać poza izraelską przestrzenią powietrzną. Stacje telewizyjne podały, że bezzałogowce są niszczone nad Arabią Saudyjską i Syrią.

Izraelski atak na Iran ostro potępiła Arabia Saudyjska oświadczając, że stanowił on naruszenie prawa międzynarodowego. Podobnie zareagowały inne arabskie państwa Bliskiego Wschodu.

Sytuacja polityczna na Bliskim Wschodzie Źródło: PAP