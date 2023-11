Izraelskie miasto ostrzelane rakietami. Jordania zrzuciła pomoc medyczną

> Władze Kirjat Szmona poinformowały, że to położone na północy Izraela miasto zostało w niedzielę wieczorem ostrzelane rakietami, które nadleciały z północy z kierunku Libanu. Dokonano dwóch ataków. Trzy rakiety trafiły w domy, które zostały znacznie uszkodzone, a jedna w samochód. Według władz ponad połowa z wystrzelonych 13 rakiet spadła na obszar miasta. Nie było ofiar.

> Agencja AFP podała, że armia izraelska dotarła do wybrzeża i odcięła północną część Strefy Gazy wraz z jej stolicą od reszty terytorium. Rzecznik armii Daniel Hagari powiedział, że siły zbrojne atakują z powietrza, ziemi i morza, aby stworzyć "nacisk, który doprowadzi do upadku Hamasu". Jednocześnie - dodał rzecznik - armia utrzymuje korytarze humanitarne, by umożliwić ludności cywilnej ewakuację na południe Strefy.