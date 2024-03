Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że nie wyśle delegacji wysokiego szczebla do Waszyngtonu po tym, jak Stany Zjednoczone nie zawetowały rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającej do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Wcześniej USA kilkakrotnie blokowały podobne rezolucje. Teraz się to zmieniło.