Izraelski parlament przyjął jeden z najważniejszych elementów kontrowersyjnej reformy sądownictwa 

Część rządu groziła upadkiem koalicji, jeśli ustawa nie przejdzie

Według izraelskich mediów, minister finansów Bezalel Smotricz próbował w ostatniej chwili osiągnąć kompromis na posiedzeniu plenarnym Knesetu. Miał on domagać się odroczenia prac legislacyjnych o co najmniej sześć miesięcy. Oferta ta została zdecydowanie odrzucona przez Lewina i Ben-Gewira. - Jakikolwiek kompromis w głosowaniu nad ustawą o racjonalności będzie hańbą dla całej prawicy - powiedział Ben-Gewir. Szef Mossadu Dawid Barnea spotkał się przed głosowaniem w Knesecie z pracownikami agencji sprzeciwiającymi się reformie, aby omówić potencjalne skutki kryzysu. - Jeśli sytuacja dojdzie do kryzysu konstytucyjnego, będę po właściwej stronie, ale teraz nie jest na to czas - powiedział Barnea.