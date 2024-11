Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył, że popiera amerykańską propozycję zawieszenia broni w wojnie przeciwko Hezbollahowi w Libanie i zarekomenduje swojemu rządowi, by przyjął to porozumienie. Ta deklaracja spotkała się z głosami krytyki wśród innych izraelskich polityków, także w samej koalicji rządowej. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że porozumienie ma wejść w życie o godzinie 4 rano w środę i ma na celu całkowite zakończenie konfliktu.

Netanjahu: są trzy powody, dla których to korzystne rozwiązanie dla Izraela

"Historyczny błąd". Krytyczne głosy ze strony izraelskich polityków

Do zapowiedzi zawieszenia broni odniósł się izaelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir. Stwierdził, że to "historyczny błąd".

"To nie jest zawieszenie broni, to powrót do strategii ustępstw, przez co 'ostatecznie będziemy musieli wrócić do Libanu'" - napisał Ben Gwir w mediach społecznościowych. Przywódca skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła nie zapowiedział jednak, że z powodu rozejmu jego formacja opuści rządzącą koalicję. Zawieszenie broni jest też krytykowane przez polityków opozycji. "Netanjahu powtarzał, że będzie prowadził wojnę do całkowitego zwycięstwa. Po prostu nie powiedział, która strona zwycięży" - skomentował lider prawicowej opozycyjnej partii Nasz Dom Izrael Awigdor Lieberman.