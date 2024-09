Od świtu "deszcz bomb". "Dzieci nie wiedzą, co się dzieje, ale w ich oczach widać strach"

- Jeśli będzie możliwość powrotu, wrócimy, jeśli nie, to nie. W tej chwili nikt nie wie, dokąd iść - mówi Ahmed, jeden z Libańczyków uciekających wraz z rodziną z południa kraju w związku z intensywnym izraelskim ostrzałem. W poniedziałek na drogach prowadzących do stolicy pojawiły się korki.

"W tej chwili nikt nie wie, dokąd iść"

- Kiedy rano doszło do ataków na domy, złapałem wszystkie ważne dokumenty i wyszliśmy. Ataki (były) wszędzie wokół nas. To było przerażające - opowiadał w rozmowie z Reutersem Abed Afou z jednej z dotkniętych atakiem wiosek.

- Tam był ostrzał, więc wsiedliśmy do samochodu i przyjechaliśmy tutaj. Nie wiemy, co zostało. Przysięgam, nie wiemy, co się dzieje - mówił Mohammed, dodając, że wraz z rodziną jadą do Bejrutu.