Władze Izraela zagroziły Hezbollahowi, że jeśli ponownie spróbuje zaatakować izraelskich przywódców, odpowie zrównaniem z ziemią bejruckiej dzielnicy Ad-Dahija - poinformował portal Times of Israel. Dzielnica jest zdominowana przez szyitów i uznawana za bastion libańskiej organizacji terrorystycznej.

Dron zaatakował dom Netanjahu

Izraelska agencja wywiadu Szin Bet podała, że wcześniej Hezbollah co najmniej dwukrotnie bezskutecznie usiłował uderzyć w innych izraelskich liderów. We wrześniu służba ta podała, że do zamachów wykorzystane były ładunki wybuchowe wyposażone w system umożliwiający zdalne odpalenie, również z terytorium Libanu. Jednym z celów ataku miał być były minister obrony Izraela Mosze Jaalon.