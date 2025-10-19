Netanjahu: wystartuję w kolejnych wyborach i wygram

Benjamin Netanjahu nazwał powrót Izraelskich zakładników "historycznym wydarzeniem" Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Benjamin Netanjahu jest najdłużej rządzącym premierem w historii Izraela.

Według sondaży poparcie dla Netanjahu wzrosło po zawarciu rozejmu w wojnie w Strefie Gazy.

Izraelski premier powiedział w wywiadzie dla stacji Kanał 14, że wojna skończy się dopiero, gdy zostaną w pełni wdrożone postanowienia planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Benjamin Netanjahu zapowiedział start w kolejnych wyborach w sobotnim wywiadzie telewizyjnym. Obchodzący we wtorek 76. urodziny Netanjahu jest najdłużej rządzącym premierem w historii Izraela. Sprawuje ten urząd już ponad 18 lat (z przerwami).

Izraelski premier kieruje prawicową partią Likud. W ostatnich wyborach (w listopadzie 2022 roku) otrzymała ona 32 mandaty i wraz z ugrupowaniami religijnymi oraz radykalnie nacjonalistycznymi utworzyła najbardziej prawicowy gabinet w historii Izraela.

Poparcie dla Netanjahu wzrosło po zawarciu rozejmu

Popularność Netanjahu i całego rządu gwałtownie spadła po ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 roku. Później się ustabilizowała, wzrastając w czasie kolejnych wojen z libańskim Hezbollahem jesienią 2024 roku i Iranem w czerwcu 2025 roku. Oba konflikty były postrzegane przez większość Izraelczyków jako sukcesy.

Notowania premiera znów poszły w górę po zawarciu obowiązującego od 10 października zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnieni ostatnich żyjących zakładników przetrzymywanych przez Hamas.

Według opublikowanego w czwartek przez dziennik "Maariw" sondażu obecna koalicja mogłaby liczyć po wyborach na 52 miejsca w 120-osobowym parlamencie. Badanie portalu Times of Israel z tego samego dnia dało jej 59 mandatów. W obu odnotowano wzrost poparcia dla kierowanej przez Netanjahu koalicji.

Dotychczasowym rządom Netanjahu towarzyszyły masowe demonstracje jego przeciwników. Jeszcze przed wojną proponowana przez koalicję reforma sądownictwa wywołała największe w historii Izraela protesty. Podczas konfliktu odbywały się masowe wielotysięczne demonstracje na rzecz uwolnienia zakładników. Wielu spośród ich uczestników zarzucało premierowi upolitycznienie wojny i przeciąganie jej kosztem życia porwanych.

Netanjahu o wojnie w Strefie Gazy

Netanjahu w sobotnim wywiadzie dla stacji Kanał 14 zadeklarował też, że wojna skończy się, gdy zostaną w pełni wdrożone postanowienia planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa.

Podkreślił, że chodzi przede wszystkim o zwrócenie przez Hamas szczątków zabitych zakładników i rozbrojenie tej grupy. Do poniedziałku Hamas ma przekazać ciała 28 porwanych, jednak jak dotąd zwrócił szczątki 12 osób, z czego tożsamości dwóch jeszcze nie potwierdzono.

Sprawa oddania ciał wywołała nowe napięcia. Władze Izraela oskarżają Hamas, że nie przekazuje kolejnych zwłok, chociaż zna ich lokalizację. Hamas twierdzi, że chce zwrócić szczątki, ale ma trudności techniczne z ich wydobyciem.

Nie rozpoczęły się jeszcze negocjacje dotyczące drugiej części umowy. Zakłada ona między innymi rozbrojenie Hamasu, co jest też jednym z głównych postulatów Izraela. Przedstawiciele palestyńskiego ugrupowania wielokrotnie deklarowali, że nie złożą broni.

Netanjahu powiedział w Kanale 14, że jeżeli Hamas nie zgodzi się na rozbrojenie, zostanie do tego zmuszony siłą.

