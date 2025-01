"ISIS zaakceptowało ją taką, jaka jest". Dzieci na celowniku dżihadystów

Coraz młodsze osoby radykalizują się w mediach społecznościowych, przysięgają wierność ISIS i planują ataki terrorystyczne - opisuje "Gazeta Wyborcza". Badania wskazują, że jeszcze w 2020 roku 70 procent islamskich terrorystów stanowili mężczyźni między 20. a 28. rokiem życia, a teraz to osoby w wieku 13-19 lat odpowiadają za dwie trzecie ataków w Europie Zachodniej. Eksperci alarmują, że potrzebna jest edukacja, zwłaszcza jeśli chodzi o korzystanie młodych osób z mediów społecznościowych.

Przed sądem uczennica z Grazu tłumaczyła, że potrzebowała przyjaciół, a "ISIS zaakceptowało ją taką, jaka jest". "Jak ustaliły austriackie media, dziewczynka urodziła się w muzułmańskiej rodzinie w Czarnogórze, a do Austrii przyjechała z matką po ukończeniu pierwszej klasy. Nie radziła sobie w nowym środowisku, w szkole uczniowie dokuczali jej z powodu słabej znajomości niemieckiego, większość czasu spędzała samotnie, przeglądając w telefonie kanały mediów społecznościowych" - opisuje "GW".

To właśnie w mediach społecznościowych dziewczynka poznała nastolatkę z Düsseldorfu o marokańskich korzeniach. "Przez kilka tygodni dziewczyny planowały na czacie atak terrorystyczny z użyciem noża, a kiedy Niemkę aresztowano, kontakt z uczennicą z Austrii przejął nieznany mężczyzna. To on przekonał ją, że zabicie kogoś nożem wymaga odwagi i siły fizycznej, więc lepiej byłoby wykorzystać ładunek wybuchowy domowej roboty" - czytamy w artykule.