Świat
Świat

Irańska rakieta zestrzelona przez NATO. Miała "zboczyć z kursu"

Irański pocisk zestrzelony przed wejściem do tureckiej przestrzeni powietrznej
Resztki irańskiego pocisku kierującego się kierunku tureckiej przestrzeni powietrznej
Źródło: Reuters
Systemy obrony powietrznej NATO zestrzeliły irański pocisk zmierzający w kierunku Turcji - poinformowało ministerstwo obrony tego kraju. W związku z tym incydentem minister obrony Turcji Hakan Fidan rozmawiał ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim. Według AFP, podającej się na tureckie źródła rządowe, rakieta ta miała zboczyć z kursu na Cypr.

Konflikt na Bliskim Wschodzie [RELACJA]

Turcja nie była celem wystrzelonej z Iranu rakiety, która kierowała się ku tureckiej przestrzeni powietrznej i została zniszczona przez system obrony baz NATO we wschodniej części Morza Śródziemnego - powiedział w środę agencji AFP przedstawiciel władz tureckich. - Myślimy, że zmierzała do bazy wojskowej na Cyprze, ale zboczyła z toru - dodał.

"Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji"

Szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan rozmawiał ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim, by wyrazić protest - przekazał Reuters.

Irański pocisk zestrzelony przed wejściem do tureckiej przestrzeni powietrznej
Irański pocisk zestrzelony przed wejściem do tureckiej przestrzeni powietrznej
Źródło: Reuters

Rakieta przeleciała nad terytorium Iraku i Syrii i została zniszczona nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego, w incydencie nikt nie ucierpiał - dodało ministerstwo.

"Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu" - podkreślono w komunikacie tureckiego ministerstwa obrony, cytowanym przez agencję Reutera.

Fidan w rozmowie telefonicznej z Aragczim podkreślił, że należy unikać jakichkolwiek kroków, które mogłyby pogłębić konflikt - dodał Reuters, powołując się na źródło w tureckiej dyplomacji.

Rzeczniczka prasowa Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart w środę potępiła działania Iranu. - Nasze odstraszanie i obrona pozostają silne we wszystkich obszarach, także jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową – powiedziała rzeczniczka Sojuszu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Dotąd nie było doniesień o atakach Iranu wymierzonych w Turcję.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w reakcji na wybuch wojny zaznaczył, że ataki USA i Izraela wyraźnie naruszają suwerenność Iranu i prawo międzynarodowe. Potępił równocześnie uderzenia Iranu na "bratnie kraje Zatoki Perskiej".

Turcja Iran USA Izrael
