Konflikt na Bliskim Wschodzie [RELACJA]
Turcja nie była celem wystrzelonej z Iranu rakiety, która kierowała się ku tureckiej przestrzeni powietrznej i została zniszczona przez system obrony baz NATO we wschodniej części Morza Śródziemnego - powiedział w środę agencji AFP przedstawiciel władz tureckich. - Myślimy, że zmierzała do bazy wojskowej na Cyprze, ale zboczyła z toru - dodał.
"Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji"
Szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan rozmawiał ze swoim irańskim odpowiednikiem Abbasem Aragczim, by wyrazić protest - przekazał Reuters.
Rakieta przeleciała nad terytorium Iraku i Syrii i została zniszczona nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego, w incydencie nikt nie ucierpiał - dodało ministerstwo.
"Turcja zastrzega sobie prawo do reakcji na każde wymierzone w nią wrogie działanie i ostrzega wszystkie strony, by powstrzymały się od działań, które mogą doprowadzić do eskalacji konfliktu" - podkreślono w komunikacie tureckiego ministerstwa obrony, cytowanym przez agencję Reutera.
Fidan w rozmowie telefonicznej z Aragczim podkreślił, że należy unikać jakichkolwiek kroków, które mogłyby pogłębić konflikt - dodał Reuters, powołując się na źródło w tureckiej dyplomacji.
Rzeczniczka prasowa Sojuszu Północnoatlantyckiego Allison Hart w środę potępiła działania Iranu. - Nasze odstraszanie i obrona pozostają silne we wszystkich obszarach, także jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową – powiedziała rzeczniczka Sojuszu.
Konflikt na Bliskim Wschodzie
W sobotę Izrael i USA rozpoczęły naloty na Iran, zabijając m.in. najwyższego przywódcę tego państwa Alego Chameneia. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.
Dotąd nie było doniesień o atakach Iranu wymierzonych w Turcję.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w reakcji na wybuch wojny zaznaczył, że ataki USA i Izraela wyraźnie naruszają suwerenność Iranu i prawo międzynarodowe. Potępił równocześnie uderzenia Iranu na "bratnie kraje Zatoki Perskiej".
Opracował Adrian Wróbel /tok
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters