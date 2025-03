Hamideh Zarei, irańska studentka i aktywistka, została skazana na półtora roku więzienia i 178 batów. Wyrok wydano za to, że młoda kobieta pojawiła się w miejscu publicznym z odsłoniętymi włosami.

Studentka skazana na baty

Hengaw wyjaśnia, że Zarei była już wcześniej zatrzymywana z powodów politycznych, a najnowszy wydany na nią wyrok to kara za zdarzenie sprzed półtora miesiąca. 3 lutego kobieta pojawiła się na przesłuchaniu w siedzibie prokuratury w Raszt w innej prowadzonej wobec niej sprawie. Nie miała jednak na sobie obowiązkowego hidżabu, czyli okrycia zasłaniającego jej włosy, za co została wówczas aresztowana. W areszcie spędziła 29 dni i opuściła go za kaucją 3 marca.