Pogrzeb Chameneiego. Irańczycy będą go żegnać trzy dni 

Irańska telewizja państwowa podała, że ​​ciało ajatollaha Alego Chameneiego będzie wystawione w kompleksie Mosalla przez trzy dni, począwszy od godz. 22 czasu lokalnego w środę, kiedy to rozpoczną się uroczystości żałobne - informuje "The New York Times". Kompleks w centrum Teheranu to miejsce, gdzie Chamenei często wygłaszał przemówienia i przewodniczył modlitwom. Ciało zostanie wystawione w Sali Modlitewnej Imama Chomeiniego.

Hojjatoleslam Mahmudi, przewodniczący Rady Propagowania Islamu w Iranie, poinformował, że szczegóły samego pogrzebu zostaną ogłoszone później.

Ali Chamenei nie żyje. Jak zginął przywódca Iranu?

Irański przywódca Ali Chamenei zginął sobotę podczas nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych. Miał 86 lat. Jak podało w niedzielę CNN, przed tym atakiem Chamenei był od miesięcy obserwowany przez izraelskie i amerykańskie służby wywiadowcze, w tym CIA. Powołując się na pięć osób zaznajomionych ze sprawą stacja pisze, że "monitorowano jego codzienne zwyczaje - gdzie mieszkał, z kim się spotykał, jak się komunikował i gdzie mógłby się schronić w razie zagrożenia atakiem". Obserwowani byli także inni wysocy rangą przywódcy polityczni i wojskowi Iranu.

Irańska telewizja państwowa ogłosiła jego śmierć w niedzielę wczesnym rankiem, co spotkało się z różnymi reakcjami Irańczyków - część z nich świętowała, część pogrążyła się w żałobie.

Przez ponad trzy dekady Ali Chamenei sprawował duchowo-polityczną władzę w Iranie. W latach 1981–1989 był prezydentem kraju, później przejął rolę Najwyższego Przywódcy, którą sprawował do 2026 roku.

