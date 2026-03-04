Logo strona główna
Świat

Pogrzeb Chameneiego. Irańczycy będą go żegnać trzy dni 

Protest w Iraku. Ali Chamenei nie żyje. Iran
Ali Chamenei nie żyje
W środę wieczorem w Teheranie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe zabitego w sobotnim ataku duchowego przywódcy Iranu Alego Chameneiego. Ceremonia potrwa trzy dni.

Irańska telewizja państwowa podała, że ​​ciało ajatollaha Alego Chameneiego będzie wystawione w kompleksie Mosalla przez trzy dni, począwszy od godz. 22 czasu lokalnego w środę, kiedy to rozpoczną się uroczystości żałobne - informuje "The New York Times". Kompleks w centrum Teheranu to miejsce, gdzie Chamenei często wygłaszał przemówienia i przewodniczył modlitwom. Ciało zostanie wystawione w Sali Modlitewnej Imama Chomeiniego.

Hojjatoleslam Mahmudi, przewodniczący Rady Propagowania Islamu w Iranie, poinformował, że szczegóły samego pogrzebu zostaną ogłoszone później.

Ali Chamenei nie żyje. Jak zginął przywódca Iranu?

Irański przywódca Ali Chamenei zginął sobotę podczas nalotów Izraela i Stanów Zjednoczonych. Miał 86 lat. Jak podało w niedzielę CNN, przed tym atakiem Chamenei był od miesięcy obserwowany przez izraelskie i amerykańskie służby wywiadowcze, w tym CIA. Powołując się na pięć osób zaznajomionych ze sprawą stacja pisze, że "monitorowano jego codzienne zwyczaje - gdzie mieszkał, z kim się spotykał, jak się komunikował i gdzie mógłby się schronić w razie zagrożenia atakiem". Obserwowani byli także inni wysocy rangą przywódcy polityczni i wojskowi Iranu.

Irańska telewizja państwowa ogłosiła jego śmierć w niedzielę wczesnym rankiem, co spotkało się z różnymi reakcjami Irańczyków - część z nich świętowała, część pogrążyła się w żałobie.

ZOBACZ: Co się teraz dzieje w Iranie i w regionie? Piszemy o tym w naszej relacji na żywo

Ali Chamenei
Ali Chamenei
Źródło: PAP/EPA/WAEL HAMZEH

Przez ponad trzy dekady Ali Chamenei sprawował duchowo-polityczną władzę w Iranie. W latach 1981–1989 był prezydentem kraju, później przejął rolę Najwyższego Przywódcy, którą sprawował do 2026 roku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20240704_0EZ 92 Izraelski samolot F-35 przelatuje nad południowym Libanem, widziany z północnego Izraela, 4 lipca 2024 r.
Walki nad Teheranem. F-35 zestrzelił irański myśliwiec
RELACJA
Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Rozmowa, która "uruchomiła wojnę". Kulisy ataku na ajatollaha
Ali Chomeini, Hassan Chomeini (czerwiec 2025)
Kto zastąpi Chameneiego? Wnuk byłego ajatollaha "odegra ważną rolę"

Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: The New York Times, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Ceerwan Aziz

