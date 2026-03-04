LOT organizuje transport ewakuacyjny turystów

Konflikt na Bliskim Wschodzie uderza w branżę lotniczą Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał Molęda, transport będzie najpierw lotnisko na Colombo, potem Male i do Polski.

Na ten rejs nie będzie można kupić biletów. Jest on organizowany dla biur podróży, które nie mogą w inny sposób przerzucić turystów do kraju. Na razie to jedyny plan LOT-u na teraz - poinformował report TVN24.

Konflikt na Bliskim Wschodzie

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały w sobotę Iran, zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneiego i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odwecie przystąpił do ataków na bazy amerykańskie w regionie, w wyniku czego wiele linii lotniczy anulowało swoje loty.

Z tego względu MSZ uruchomił specjalną infolinię dla Polaków przebywających obecnie na Bliskim Wschodzie. Numer: +48 22 523 88 80 jest czynny od godziny 8 do 22 czasu polskiego, czyli w godzinach największego obłożenia linii konsularnych. Wsparcie ma na celu zapewnienie dostępu do aktualnych informacji.

Ministerstwo ostrzegło przed podróżami do Jordanii, Bahrajnu, Kuwejtu, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Palestyny. Polakom przebywającym tam zaleca stosowanie się do komunikatów lokalnych władz i w razie potrzeby kontakt z polskimi konsulatami. Resort rekomenduje również rejestrację w systemie Odyseusz, który umożliwia MSZ kontakt z podróżnymi w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Krzysztof Krzykowski