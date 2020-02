Iran nie będzie dzielić się z Ukrainą dowodami w ramach śledztwa dotyczącego katastrofy ukraińskiego samolotu pod Teheranem - oświadczył Hasan Rezaifar z irańskiej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Powodem jest opublikowane w ukraińskich mediach nagranie ze śledztwa.

- Grupa technicznych śledczych, zajmujących się katastrofą ukraińskiego samolotu, (...) opublikowała tajne nagranie rozmowy pilota samolotu, który leciał w tym samym czasie, co samolot ukraiński – powiedział Hasan Rezaifar, cytowany w poniedziałek przez agencję informacyjną Mehr. - To działanie Ukraińców doprowadziło nas do tego, by więcej nie dzielić się z nimi żadnymi dowodami – dodał.

Nagranie rozmowy drugiego pilota irańskiego samolotu linii Aseman Airlines lecącego z miasta Sziraz do Teheranu z kontrolerem ruchu na lotnisku w irańskiej stolicy zostało opublikowane w niedzielę wieczorem w programie TSN Tyżdeń ukraińskiej telewizji 1+1. Redakcja ujawniła, że materiał otrzymała od służb specjalnych. Według TSN Tyżdeń pilot widział zarówno wystrzelenie rakiety, jak i wybuch.

"Widzieliśmy wybuch"

"Na trasie widać błyski, jak od rakiety. Coś takiego ma tam być?" - zapytał pilot kontrolera ruchu. "Ile mil? Gdzie?" - odparł kontroler. "Widzę teraz światło, jak leci stamtąd" - powiedział pilot. "Nic na ten temat nam nie przekazywano. Jak wygląda? Do czego jest podobne to światło?" - spytał kontroler. "To na pewno światło od rakiety" - odparł jego rozmówca. "Nie informowano nas na ten temat" - przekazał kontroler.

Na nagraniu następnie słychać, jak kontroler ruchu wielokrotnie mówi: "Ukraine International Airlines 752, odbiór!".

"Widzieliśmy wybuch, wielki blask od wybuchu, nie wiem, co to" – mówił kontrolerowi pilot irańskiego samolotu. "Nie wiemy dokładnie" – odparł kontroler. Następnie pilot zapytał, czy ich samolot może bez problemu wylądować. "Tak, nie wydaje mi się, byście mieli jakieś problemy" – usłyszał. "Daj Boże!" – powiedział pilot. Na tym kończy się opublikowane nagranie.

"Bardzo się tego boimy"

Komentując rozmowę, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że nagranie świadczy o tym, że Iran od początku wiedział, że ukraiński samolot został zestrzelony przez rakietę. Dodał, że strona irańska zaprosiła ukraińskich ekspertów, by przyjechali do Teheranu w poniedziałek.

- Powiem otwarcie, bardzo się tego boimy. Dlaczego? Bo mogą zaprosić naszych specjalistów do swojego laboratorium, na pewno nowoczesnego laboratorium, ale jeszcze wtedy (na początku stycznia) nasi fachowcy nam powiedzieli, że technicznie nie są oni (strona irańska) gotowi do prawidłowego, prawdziwego odczytu (danych) – podkreślił szef państwa. - Dlatego boję się, że mogą ich (ukraińskich specjalistów - red.) dołączyć do odczytu tam, na miejscu, zrobić to wspólnie, i potem (pytać): no i po co wam teraz czarne skrzynki? Nie, chcemy wziąć te czarne skrzynki – zapewnił Zełenski.

Bliscy ofiar katastrofy samolotu składają kwiaty na lotnisku w Kijowie PAP/EPA/SERGEY DOLZHENKO

176 ofiar

Boeing 737-800 linii Ukraine International Airlines, odbywający rejs z Teheranu do Kijowa, został nieumyślnie zestrzelony przez irańską obronę przeciwlotniczą 8 stycznia w okolicach irańskiej stolicy. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców (dwoje pasażerów i dziewięcioro członków załogi), a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii.

Władze Iranu przyznały 11 stycznia, że jego siły zbrojne zestrzeliły ukraiński samolot w rezultacie błędu ludzkiego. Wcześniej Teheran zaprzeczał, jakoby ponosił odpowiedzialność za tragedię.

