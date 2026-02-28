Logo strona główna
"Żaden statek nie ma prawa przepłynąć"
Świat

Nie tylko Teheran. Mapa ataków

Izrael rozpoczyna atak na Iran
Trump: rozpoczęliśmy dużą operację militarną w Iranie
Źródło: Truth Social
W sobotę rozpoczął się atak sił zbrojnych Izraela i USA na Iran. Jak donoszą media, poza Teheranem celem ataków są też inne irańskie miasta. Wśród nich są te, w których zlokalizowane są irańskie ośrodki nuklearne. Pokazujemy mapę.
Kluczowe fakty:
  • W sobotę 28 lutego ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran. Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".
  • Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został ewakuowany z Teheranu.
  • Po ataku irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela.
  W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne. Wszystkie wydarzenia relacjonujemy również w tvn24.pl.

Siły izraelskie i amerykańskie zaatakowały w sobotę rano Iran. Głównym celem ataków jest stolica kraju Teheran, jednak nie tylko.

Eksplozje miały miejsce również w innych miastach - podaje Reuters, cytując irańską agencję Fars. Rakiety uderzyły w miasta Qom i Karadż w pobliżu Teheranu, Isfahan na południe od stolicy, Kermanszah we wschodnim Iranie oraz Tabriz na północy kraju.

Cele te powiązane są z obawami USA i Izraela dotyczącymi irańskiego programu atomowego. Podejrzewa się, że znajdujące się w Isfahan centrum technologiczne jest główną lokalizacją tajnego irańskiego programu rozwoju broni jądrowej.

Z kolei pomiędzy Isfahanem a Qom znajduje się Ośrodek Nuklearny w Natanz. Ten położony głęboko pod ziemią ośrodek jest jednym głównych miejsc wzbogacania uranu w Iranie.

Zarówno Isfahan jak i Natanz zostały zbombardowane przez USA w czerwcu 2025 roku.

Iran pod ostrzałem

Do ataku na Iran doszło w sobotę rano. Jako pierwszy informację przekazał Reueters, a chwilę później potwierdził ją minister obrony Izraela Israel Kac. Jak powiedział, "państwo Izrael rozpoczęło prewencyjny atak na Iran, aby usunąć zagrożenia dla Państwa Izrael".

W ataku na Iran biorą udział także siły Stanów Zjednoczonych. Potwierdził to niecałą godzinę później prezydent USA Donald Trump. - Rozpoczęliśmy dużą operację militarną w Iranie - powiedział w ośmiominutowym filmie opublikowanym na platformie Truth Social.

Stało się to kilka godzin po tym, jak mówił dziennikarzom, że wobec Iranu "nie chciałby używać armii, ale czasami trzeba". Jak powiedział w piątek, "oni chcą zawrzeć umowę, ale ja chcę umowy, która będzie znacząca. (...) Wolałbym zrobić to pokojowo, ale mam do czynienia z bardzo trudnymi ludźmi".

Radosław Sikorski

Radosław Sikorski w "Faktach po Faktach"
Radosław Sikorski
Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

