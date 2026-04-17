Świat

Kolejne osoby skazane na śmierć za udział w protestach. Wśród nich małżeństwo

iran
Antyrządowe protesty studentów w Iranie
Źródło: TVN24
Kolejne cztery osoby zostały skazane na karę śmierci za udział w styczniowych protestach w Iranie - poinformowały agencje broniące praw człowieka. Wśród nich jest małżeństwo i najprawdopodobniej pierwsza kobieta, na którą wydano taki wyrok za udział w tegorocznych demonstracjach.

Informację o kolejnych wyrokach śmierci po styczniowych protestach w Iranie przekazały agencje zajmujące się prawami człowieka w tym kraju. We wtorek organizacja HRANA podała, że irański reżim wydał wyrok na cztery osoby. To Mohammadreza Majidi-Asl, Bita Hemmati, Behrouz Zamaninejad i Kourosh Zamaninejad.

HRANA informuje, że Sąd Rewolucyjny w Teheranie skazał ich na karę śmierci za "prowadzenie działań operacyjnych na rzecz wrogiego rządu Stanów Zjednoczonych i wrogich grup". Oprócz udziału w protestach z 8 i 9 stycznia 2026 roku zarzucono im między innymi wznoszenie okrzyków, rzucanie przedmiotami, niszczenie mienia publicznego oraz "użycie materiałów wybuchowych i nieokreślonej broni", co - jak stwierdzono - miało na celu "zakłócanie bezpieczeństwa narodowego". W wyroku zdecydowano też o całkowitej konfiskacie ich majątku.

Organizacja Iran Human Rights Monitor przypomina, że irańskie władze rutynowo stosują szeroko rozumiany zarzut dotyczący "bezpieczeństwa narodowego" wobec więźniów politycznych i uczestników demonstracji, ponieważ grożą za nie surowe kary, w tym kara śmierci.

Co wiadomo o skazanych

Według informacji HRANA, Mohammadreza Majidi-Asl i Bita Hemmati są małżeństwem mieszkającym w Teheranie i wraz z pozostałą dwójką mężczyzn mieszkali w tym samym budynku. Zostali aresztowani w tym samym czasie.

Stacja CBS News przekazała, że Hemmati uważa się za pierwszą kobietę, która została skazana na śmierć w związku z udziałem w protestach na początku roku. Organizacja Abdorrahman Boroumand Center podała z kolei, że Hemmati prawdopodobnie jest tą kobietą, której przesłuchanie przez szefa irańskiego wymiaru sprawiedliwości Gholamhosseina Mohseniego Ejeiego pokazała w styczniu państwowa telewizja.

Według informacji HRANA istnieją obawy, że podczas przesłuchań czworga skazanych wymuszano na nich zeznania. Zarzuty wobec nich zostały sformułowane w sposób ogólny, brakuje szczegółowych informacji dotyczących działania każdego z oskarżonych, podczas gdy, jak zauważa HRANA, zgodnie z normami międzynarodowymi zastosowanie kary śmierci wymaga jednoznacznych dowodów oraz precyzyjnego określenia "najpoważniejszych przestępstw".

Rozmowy USA z Iranem wciąż pod znakiem zapytania

Rozmowy USA z Iranem wciąż pod znakiem zapytania

BIZNES
Wahania cen ropy. Rynki reagują na doniesienia z Iranu

Wahania cen ropy. Rynki reagują na doniesienia z Iranu

BIZNES

Trzy miesiące, 656 egzekucji

Bezpośrednim powodem protestów, za które zapadły wyroki śmierci, a które wybuchły pod koniec grudnia ubiegłego roku, był gwałtowny spadek wartości irańskiej waluty. Demonstracje nasiliły się w styczniu i błyskawicznie rozprzestrzeniły na cały kraj, nabierając charakteru politycznego. Były to największe manifestacje od rewolucji islamskiej z 1979 roku.

Według obrońców praw człowieka w trakcie manifestacji irańskie służby zabiły kilka tysięcy uczestników, aresztowały dziesiątki tysięcy. Aktywiści oskarżają władze Iranu o stosowanie kary śmierci jako narzędzia represji i wzbudzania strachu w społeczeństwie. Centrum Praw Człowieka w Iranie przekazało, że dziesiątki osób aresztowanych podczas protestów w styczniu zostało skazanych na śmierć w wyniku "rażąco niesprawiedliwych, przyspieszonych procesów, które toczyły się bez zachowania zasad rzetelnego procesu sądowego".

Według Iran Human Rights Monitor w pierwszych trzech miesiącach tego roku w Iranie przeprowadzono ogółem 656 egzekucji, ale rzeczywista liczba jest "prawdopodobnie znacznie wyższa". Informacje na ten temat są ograniczone, w marcu Iran był w dużej mierze odcięty od internetu.

"Krzyczcie o swoje prawa". Wrze na uniwersytetach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Krzyczcie o swoje prawa". Wrze na uniwersytetach

Źródło: CBS News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: iranrights/instagram

Paulina Borowska
Czytaj także:
41-latek włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Włamał się do plebanii i wypił mszalne wino. Nakrył go ksiądz
Lublin
Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
Zawiadomienie za zawiadomienie. Ciąg dalszy batalii o Trybunał
Polska
25 lat TVN24
25 pytań na 25. urodziny TVN24
Quizy
Asteroida Apophis (wizja artystyczna)
Minie Ziemię w 2029 roku. Naukowcy już się szykują
METEO
Dziennikarze TVN24 w "Dzień dobry TVN"
Monika Olejnik zaprosiła do Siemiatycz wyjątkowego gościa
25 lat TVN24
Niebezpieczne zachowanie na parkingu
Skrajna nieodpowiedzialność 19-latków. Siedzieli na drzwiach jadących aut
Poznań
sma rdzeniowy zanik miesni shutterstock_2329093539
Zatrzymać SMA. Kluczowe są "uśpione motoneurony"
Anna Bielecka
Na miejscu interweniowali strażacy (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzony gazociąg. Ewakuacja ponad 300 osób
Kraków
Mężczyzna kradnie piec do pizzy
Ukradł piec do pizzy. Nagrał go monitoring
Wrocław
imageTitle
Najlepsze wsady sezonu. Jest spora kontrowersja
EUROSPORT
Konrad Berkowicz
Berkowicz "został ukarany najwyższą karą"
Polska
imageTitle
Lewandowski niezadowolony z oferty? "Klub wie, co myślę"
EUROSPORT
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy
WARSZAWA
ziemniaki shutterstock_2716266501
Spółki-słupy i zagraniczne ziemniaki. Rolnicy alarmują
BIZNES
Sejm
KO prowadzi w nowym sondażu. Duża przewaga nad PiS
Polska
Kobieta w peruce
Chciała uniknąć kary, stworzyła fikcyjną znajomą. Wpadła przez jeden błąd
Trójmiasto
Policjanci zatrzymali 43-letniego kierowcę Tesli Cybertruck
Pędził Cybertruckiem przez miasto, słono zapłaci
Lublin
Snusy
Po tą używkę sięgają już 15-latki. "Skala jest zatrważająca"
Zdrowie
Tusk
Tusk o poszkodowanych w sprawie Zondacrypto. "Nawet 30 tysięcy ludzi"
Polska
Pijana taksówkarka uszkodziła samochody
Alkohol, kłótnia i jazda przez miasto. Taksówkarka uszkodziła kilka aut
Katowice
Pies, który błąkał się po DK45
Błąkały się po drogach krajowych, mogły wpaść pod auta
Katowice
Skumulowana średnia suma opadów w drugiej połowie kwietnia (bez burz)
Pojawiły się ostrzeżenia przed suszą
METEO
imageTitle
Rywal Kowalskiego zaskoczył. Znowu chce się rozebrać
EUROSPORT
29.09 | Akcja ratunkowa w escape roomie w Koszalinie "była nieudolna". Rodzice krytykują służby
W pożarze escape roomu zginęło pięć nastolatek. Będzie ciąg dalszy sprawy
Szczecin
imageTitle
Wioślarze boją się krokodyli. Liczyli na inną odpowiedź
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński na konferencji w Sejmie
"Miejsca na listach nie będzie". Kaczyński o stowarzyszeniu Morawieckiego
Polska
Siemiatycze
Spotkamy się z wami w Siemiatyczach. Taka będzie pogoda
METEO
Poseł oszukany metodą "na policjanta", stracił 150 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Powstanie portal eLicytacje. Majątek dłużników do kupienia przez internet
BIZNES
Policjanci zatrzymali złodziei Mercedesa w Gryficach
Pościg za złodziejami samochodu. Potrącony policjant
Szczecin
Jarosław Kaczyński
Tusk do Kaczyńskiego: czy pan wiedział, że pański zastępca bierze pieniądze od Zondacrypto?
Polska
