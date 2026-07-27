Świat Iran grozi Ukrainie. Oskarżenia o "akt agresji" Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Centralne Dowództwo USA: zakończono trzynastą z rzędu noc nalotów na irańskie cele wojskowe Źródło wideo: U.S. Central Command Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ERDEM SAHIN

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MSZ Iranu oskarżyło Kijów o chęć rozszerzenia wojny po tym, jak w piątek ukraiński dron trafił w statek na Morzu Kaspijskim - podał Reuters. Iran twierdzi, że jednostka była cywilna. Według irańskich władz w ataku zginął jeden marynarz, a drugi został ranny.

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"Zełenski zaatakował irański okręt handlowy, zabijając marynarza" - napisał minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi na platformie X. Oskarżył też ukraińskiego przywódcę o działanie na rozkaz Izraela.

Aragczi podkreślił, że "ten atak nie może pozostać bez odpowiedzi". Dodał, że takie stanowisko przedstawił też w rozmowach telefonicznych z szefową unijnej dyplomacji Kają Kallas i rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem.

Zelenskyy has attacked an Iranian commercial vessel, killing a sailor. A blatant UN Charter violation done at Israel's behest to drag Europe into its war.



In calls with EU High Rep Kallas and FM Lavrov, made clear that what the freeloader in Kyiv did CANNOT GO UNANSWERED. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) July 26, 2026

Iran o "akcie agresji" Ukrainy

MSZ Iranu wezwało w sobotę w następstwie tego ataku charge d'affaires Ukrainy w Teheranie. To zdarzenie irańskie MSZ określiło mianem "wrogiego i przestępczego ataku". W komunikacie irańskiego MSZ, cytowanym m.in. przez ambasadę Iranu w Polsce, czytamy, że atak "stanowi akt agresji".

"Islamska Republika Iranu nigdy nie interweniowała w konflikcie między Rosją a Ukrainą. Atakując irański statek handlowy, ukraiński reżim nie tylko dopuścił się naruszenia prawa międzynarodowego, ale także, w niebezpieczny sposób, dąży do rozprzestrzenienia ognia wojny i braku bezpieczeństwa" - zaznaczono w oświadczeniu.

"Islamska Republika Iranu nie zawaha się bronić swoich interesów narodowych i bezpieczeństwa zgodnie z podstawowymi zasadami i regułami prawa międzynarodowego, a zwłaszcza zasadą samoobrony. Oczywiście konsekwencje awanturnictwa przywódcy reżimu ukraińskiego będą ponosić sam reżim oraz jego zwolennicy i podżegacze" - czytamy w komunikacie.

Zełenski: uderzenie w jednostki transportujące sprzęt wojskowy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w sobotę, że siły ukraińskie uderzyły w cele na Morzu Kaspijskim, w tym "jednostki transportujące sprzęt wojskowy z Iranu i okręt wojenny".

Reuters zwrócił uwagę, że ostra reakcja irańskich władz zbiegła się w czasie z kolejną wypowiedzią Zełenskiego. W opublikowanym w sobotę wieczorem nagraniu wideo prezydent Ukrainy oznajmił, że Rosja pomaga Iranowi w atakowaniu amerykańskich obiektów wojskowych na Bliskim Wschodzie i państw Zatoki Perskiej. Według ukraińskiego prezydenta Rosja ma przekazywać Iranowi zdjęcia satelitarne, które mogą służyć m.in. do oceny irańskich uderzeń.