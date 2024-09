Iran daje sąsiadowi "ostatnie ostrzeżenie"

Długi na 1 900 kilometrów gazociąg jest inwestycją o strategicznym znaczeniu dla obu państw. Dla Pakistanu miał to być fundament bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji, w której jego własne złoża gazu mają wyczerpać się w ciągu dekady. Dla Iranu, który posiada jedne z największych złóż na świecie ale z powodu międzynarodowych sankcji ma problem z ich eksportem, gazociąg byłby bezcennym źródłem zagranicznej waluty.

"Ostatnie ostrzeżenie" dla Pakistanu

Iran wybudował liczącą 1 150 kilometrów swoją część gazociągu, co według Teheranu kosztowało go 2 mld dolarów. Pakistańska część pozostaje jednak nieukończona ze względu na amerykańskie sankcje nałożone na Iran w związku z jego programem nuklearnym. W tej sytuacji Pakistan najpierw długo zwlekał z rozpoczęciem prac, a w 2023 roku powołał się na "siłę wyższą" stwierdzając, że wystąpienie okoliczności niezależnej od stron zwalniają go z zobowiązań kontraktowych z Iranem.