Czarny dym nad ambasadą USA w Iraku. Została trafiona w ataku rakietowym

Cytowane przez agencję Reuters irackie źródła bezpieczeństwa poinformowały, że ambasada USA w Bagdadzie została trafiona w ataku rakietowym. Na nagraniu naocznego świadka, które opublikowała agencja, widać, jak fragment dachu budynku placówki płonie, a w górę wzbiją się kłęby czarnego dymu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Według najnowszych informacji pożar został ugaszony.
Reuters potwierdził autentyczność nagrania między innymi na podstawie kształtu i lokalizacji budynków oraz zbiornika wodnego, które zgadzały się z danymi z archiwum i zdjęciami satelitarnymi tego obszaru. Datę zweryfikowały z kolei irackie źródła bezpieczeństwa.
Irackie źródła bezpieczeństwa nie podały innych szczegółów na temat zniszczeń.
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn
Źródło: Reuters
