Czarny dym nad ambasadą USA w Iraku. Została trafiona w ataku rakietowym

Ambasada USA w Bagdadzie została trafiona w ataku rakietowym. Pożar został ugaszony Źródło: TVN24

Cytowane przez agencję Reuters irackie źródła bezpieczeństwa poinformowały, że ambasada USA w Bagdadzie została trafiona w ataku rakietowym. Na nagraniu naocznego świadka, które opublikowała agencja, widać, jak fragment dachu budynku placówki płonie, a w górę wzbiją się kłęby czarnego dymu. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Według najnowszych informacji pożar został ugaszony.

Ambasada USA w Bagdadzie została uszkodzona w wyniku ataku rakietowego Źródło: Reuters

Reuters potwierdził autentyczność nagrania między innymi na podstawie kształtu i lokalizacji budynków oraz zbiornika wodnego, które zgadzały się z danymi z archiwum i zdjęciami satelitarnymi tego obszaru. Datę zweryfikowały z kolei irackie źródła bezpieczeństwa.

Irackie źródła bezpieczeństwa nie podały innych szczegółów na temat zniszczeń.

