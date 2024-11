Wpadli w "pułapkę" zastawioną przez Chiny. Pekin zyskał w sporze cenną amunicję

"Ogromny błąd", "wpadnięcie w pułapkę", "zdrada interesów" - tak oceniana jest pierwsza podróż zagraniczna nowego prezydenta Indonezji do Chin. W podpisanych wówczas dokumentach znalazł się zapis, który wskazuje na uznanie istnienia chińskich roszczeń terytorialnych. Eksperci nie mają wątpliwości: Pekin zyskał cenną amunicję do dalszego łamania prawa międzynarodowego, a cały region może z tego powodu ucierpieć.

Wszystko zaczęło się od podróży zagranicznej nowego prezydenta Prabowo Subanto do Chin w weekend 9-10 listopada. Wizyta miała poprawić relacje z tym największym azjatyckim mocarstwem, tymczasem zakończyła się poważną kontrowersją. W jednym z dokumentów zawartych w czasie wizyty pojawił się bowiem z pozoru niewinny zapis, że Chiny i Indonezja "osiągnęły ważne wspólne zrozumienie dla wspólnego rozwoju na obszarach nakładających się roszczeń" na morzu.

Kontrowersyjna umowa Indonezji i Chin

Dlatego podpisane właśnie słowa o uznaniu "nakładających się roszczeń" brzmiały jak zerwanie z tą polityką i ogromne ustępstwo względem Pekinu. Eksperci zwrócili uwagę, że zapis ten wygląda na uznanie istnienia bezpodstawnych chińskich roszczeń, a co za tym idzie: poddanie w wątpliwość przynależności państwowej części indonezyjskiego terytorium. Dodajmy, że chodzi o terytorium Wysp Natuna, które znajduje się niewiele ponad 100 kilometrów od wybrzeży indonezyjskiego Borneo, ale ponad 3500 kilometrów od najbliższego wybrzeża Chin.

"Gigantyczny błąd bardzo niedoświadczonego ministra"

Eksperci zwracają uwagę, że podpisanie tego z pozoru niewinnego zapisu najprawdopodobniej nie było świadome ze strony Indonezji. Potwierdzać to mogą powtarzane od tamtej wizyty zapewnienia indonezyjskiego prezydenta oraz szefa MSZ, że polityka Indonezji nie uległa zmianie i nadal nie są uznawane chińskie roszczenia na morzu.

"Trudno nie dojść do wniosku, że to wszystko było niewymuszonym błędem zielonej i niesprawdzonej administracji", przyznaje na łamach "The Diplomat" ekspert Sebastian Strangio. "Widoczna zgoda Indonezji na tę umowę (z Chinami) zaczyna wyglądać jak gigantyczny błąd popełniony przez bardzo niedoświadczonego ministra spraw zagranicznych, który nie słuchał rad swoich urzędników z MSZ", wtóruje mu na X Bill Hayton z prestiżowego think-tanku Chatham House.