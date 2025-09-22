Logo strona główna
Świat

Po serii zatruć wzywają rząd do rezygnacji z darmowych posiłków

Bezpłatny posiłek w szkole podstawowej w Depok w Indonezji
Dzieci w indonezyjskiej szkole
Źródło: Archiwum Reuters
Organizacje pozarządowe wezwały władze Indonezji do wstrzymania programu darmowych posiłków dla dzieci w szkołach. Inicjatywa miała pomóc w walce z niedożywieniem, w jej ramach doszło jednak do serii zatruć, w której ucierpiały tysiące dzieci.
Kluczowe fakty:
  • W Indonezji od stycznia działa program bezpłatnych posiłków oferowanych w szkołach.
  • Program naznaczony jest jednak wieloma pytaniami dotyczącymi standardów i nadzoru - od początku jego trwania kilka tysięcy dzieci zatruło się szkolnym jedzeniem.
  • Tylko w jednym tygodniu rządowymi posiłkami zatruło się co najmniej 800 indonezyjskich uczniów.

W poniedziałek indonezyjska organizacja pozarządowa Sieć Monitorowania Edukacji (JPPI) zaapelowała do rządu Indonezji o wstrzymanie programu bezpłatnych posiłków oferowanych w szkołach. Jej szef Ubaid Matraji powiedział przed parlamentarną komisją ds. zdrowia, że konieczne jest wdrożenie bardziej dokładnego nadzoru nad programem.

Masowe zatrucia dzieci

Apel o wstrzymanie programu to skutek kolejnego masowego zatrucia dzieci rządowymi posiłkami. W zeszłą środę w pięciu szkołach w mieście Garut w prowincji Jawa Zachodnia zatruło się łącznie 569 dzieci po tym, jak zjadły kurczaka z ryżem w szkolnej stołówce. Objawy obejmowały nudności i wymioty, a niektóre dzieci wymagały pobytu w szpitalu. Było to największe masowe zatrucie od czasu wprowadzenia programu.

W zeszłym tygodniu w innych szkołach w prowincji Celebes Środkowy zatruło się też kolejne 277 dzieci. Rząd przeprosił w piątek za "ponowne wystąpienie przypadków w kilku regionach, co oczywiście nie jest tym, na co liczyliśmy ani co zamierzaliśmy".

Darmowe posiłki w szkołach

Program bezpłatnych posiłków został wdrożony w styczniu przez rząd prezydenta Prabowo Subianto. Jego celem jest dotarcie do 83 milionów dzieci i kobiet, a finalnie zmniejszenie niedożywienia w kraju. Ma kosztować w ciągu pięciu lat 45 miliardów dolarów. Od czasu uruchomienia posiłki zaoferowano już 20 milionom beneficjentów.

W ciągu ostatnich miesięcy pojawiały się pytania dotyczące standardów i nadzoru nad programem. Według indonezyjskiego think tanku Instytutu Rozwoju Ekonomii i Finansów, od stycznia do sierpnia posiłkami zatruło się łącznie ponad 4 tysiące dzieci. Z kolei według informacji przedstawionych przez JPPI w poniedziałek, jest to już prawie 6,5 tysiąca dzieci w skali całego kraju. Matraji nazwał to "systemowym niepowodzeniem".

Inna z organizacji obecna podczas poniedziałkowego posiedzenia komisji, Centrum Strategicznych Inicjatyw Rozwoju Indonezji (CISDI), wyraziła zaś zaniepokojenie brakiem mechanizmu oceny stołówek, w których doszło do zatruć, i zapobiegania takim masowym zatruciom.

Przedstawiciel władz, dyrektor Narodowej Agencji ds. Żywienia Dadan Hindayana, na konferencji prasowej nie odpowiedział na pytania dotyczące wstrzymania programu. Podkreślił, że rząd przyjrzy się przypadkom zatruć i wyraził ubolewanie z ich powodu.

Autorka/Autor: pb//mm

Źródło: Reuters, Tasnim, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mast Irham/EPA/PAP

