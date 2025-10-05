Dzieci zmarły po zażyciu syropu na kaszel

Syrop wyprodukowano w stanie Tamilnadu na południu Indii Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ciągu dwóch miesięcy zmarło dziewięcioro dzieci, którym przepisano syrop na kaszel. Trzy stany w Indiach zakazały jego sprzedaży.

Ministerstwo zdrowia podało, że testy laboratoryjne wykazały obecność w podanym dzieciom syropie glikolu dietylenowego (DEG), który nawet w niewielkiej dawce może prowadzić do śmierci.

"Przebadane próbki zawierały ilość DEG przekraczającą dopuszczalne normy" - potwierdził resort w komunikacie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Cichy płacz spod ziemi. Pogrzebany żywcem noworodek walczy o życie

Zakazana sprzedaż syropu i innych produktów firmy

Partia toksycznego syropu została wyprodukowana przed indyjską firmę Sresan Pharma w fabryce w stanie Tamilnadu na południu kraju.

Szef władz stanu Madhja Pradeś w środkowych Indiach, z którego pochodziło najwięcej ofiar, Mohan Yadav oznajmił, że w regionie zakazano sprzedaży syropu oraz innych produktów tej firmy.

Według prasy syrop wycofano za sprzedaży także w Tamilnadu oraz Radźasthanie.

W 2022 roku śmierć ponad 70 dzieci w Gambii wiązano ze spożyciem syropów wyprodukowanych w Indiach.

OGLĄDAJ: TVN24 HD