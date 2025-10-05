Dzieci zmarły po zażyciu syropu na kaszel

W ciągu dwóch miesięcy zmarło dziewięcioro dzieci, którym przepisano syrop na kaszel. Trzy stany w Indiach zakazały jego sprzedaży.
Ministerstwo zdrowia podało, że testy laboratoryjne wykazały obecność w podanym dzieciom syropie glikolu dietylenowego (DEG), który nawet w niewielkiej dawce może prowadzić do śmierci.
"Przebadane próbki zawierały ilość DEG przekraczającą dopuszczalne normy" - potwierdził resort w komunikacie.
Zakazana sprzedaż syropu i innych produktów firmy
Partia toksycznego syropu została wyprodukowana przed indyjską firmę Sresan Pharma w fabryce w stanie Tamilnadu na południu kraju.
Szef władz stanu Madhja Pradeś w środkowych Indiach, z którego pochodziło najwięcej ofiar, Mohan Yadav oznajmił, że w regionie zakazano sprzedaży syropu oraz innych produktów tej firmy.
Według prasy syrop wycofano za sprzedaży także w Tamilnadu oraz Radźasthanie.
W 2022 roku śmierć ponad 70 dzieci w Gambii wiązano ze spożyciem syropów wyprodukowanych w Indiach.
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock