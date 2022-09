Dwa lata po krwawych starciach przy granicy. Wojska Indii i Chin wycofują się ze spornych obszarów

Do starć między żołnierzami obu krajów na granicy doszło 15 czerwca 2020 roku. Wówczas w bitwie na pięści, kamienie i metalowe pręty w dolinie rzeki Galwan zginęło co najmniej 20 Hindusów. Według Delhi straty były również po stronie chińskiej, ale Pekin tego nie ujawnił. Było to pierwsze od 45 lat starcie wojsk obu krajów z ofiarami śmiertelnymi na spornej granicy.