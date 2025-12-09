Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bezwarunkowe świadczenie dla kobiet. Program, który "przywraca godność"

shutterstock_2388466511
Kobiety w Indiach protestują. Chcą, by gwałt w małżeństwie był karalny (wideo archiwalne)
Źródło: Reuters Archive
Już ponad sto milionów kobiet w Indiach otrzymuje rządowe świadczenie pieniężne bez konieczności spełnienia żadnych dodatkowych warunków - opisuje BBC. Zdaniem ekspertów program przyczynił się między innymi do zwiększenia poczucia godności i pewności siebie wśród pań.

W poniedziałek BBC opisało program trwający w Indiach od kilkunastu lat. Brytyjska stacja ocenia, że to jeden z największych i zarazem najmniej zbadanych eksperymentów polityki społecznej na świecie. Chodzi o przekazywanie kobietom zajmującym się domem świadczeń pieniężnych. Obecnie, jak pisze stacja, już 118 mln dorosłych kobiet w 12 indyjskich stanach otrzymuje bezwarunkowe wypłaty pieniędzy od lokalnych samorządów. W tym roku fiskalnym przedsięwzięcie kosztuje te stany równowartość około 18 mld dolarów (ponad 65 mld złotych, kwota porównywalna do rocznego kosztu polskiego programu 800 plus).

Pożar w klubie nocnym. Kilkadziesiąt ofiar
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pożar w klubie nocnym. Kilkadziesiąt ofiar

Bezwarunkowe transfery dla kobiet

Jako pierwszy bezwarunkowe świadczenia pieniężne wprowadził stan Goa w 2013 roku, w ślad za nim poszły kolejne. Kwota, jaką kobiety otrzymują, różni się - w zależności np. od wieku czy stopnia zamożności rodziny. Wynosi od tysiąca do 2,5 tys. indyjskich rupii (czyli ok. 40-100 zł). Z polskiej perspektywy może wydawać się mała, ale - jak przyznała jedna z pań cytowana przez BBC, która otrzymuje 1500 rupii indyjskich, czyli około 60 zł - wystarcza jej to na zakup lekarstw, warzyw i pokrycie opłat za edukację syna. Podobnie pożytkuje pieniądze większość kobiet objętych wypłatami - wydają je na podstawowe potrzeby domu i rodziny, czasem kupują także drobne przedmioty poprawiające komfort życia - twierdzi BBC.

Choć otrzymywane kwoty są stosunkowo niewielkie, ich zaletą jest regularność i bezwarunkowość wypłat - zauważa stacja. Dostają pieniądze dlatego, że "prowadzą gospodarstwa domowe, ponoszą ciężar nieodpłatnej opieki i stanowią zbyt liczną grupę wyborców, by można było je zignorować" - czytamy.

Według badania "Time Use Survey" w 2024 roku kobiety w Indiach spędzały prawie pięć godzin dziennie na zajmowaniu się domem, czyli ponad 7,6 raza dłużej niż mężczyźni. To jedna z przyczyn, dla których odsetek kobiet na rynku pracy w tym kraju jest niski.

Efekty programu

Według sondażu przeprowadzonego w 2023 roku w stanie Bengal Zachodni, spośród kobiet, które biorą udział w programie, zdecydowana większość (90 proc.) przyznała, że prowadzi swoje konto bankowe samodzielnie, a 86 proc. pań twierdziła, że same decydują, na co przeznaczą otrzymane od rządu pieniądze.

Z kolei z badań, jakie przeprowadził w różnych stanach prof. Prabha Kotiswaran z King's College London wynika, że kobiety mówiły o zmniejszeniu konfliktów małżeńskich, większym spokoju, poprawie pewności siebie czy możliwości lepszego odżywiania się. - Dowody wskazują, że transfery pieniężne są niezwykle przydatne kobietom, do zaspokojenia bieżących potrzeb swoich oraz gospodarstw domowych. Przywracają też godność tym paniom, które w przeciwnym razie byłyby finansowo uzależnione od swoich mężów w przypadku każdego drobnego wydatku - ocenił prof. Kotiswaran.

Okazuje się, że niewiele badanych kobiet uważało program za rekompensatę za nieodpłatne zajmowanie się domem. Zdaniem badaczy to kwestia komunikacji i kładzenia większego nacisku na prawa kobiet i wartość takiej pracy.

Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pomysł jak z Rosji. Opozycja podniosła alarm, rząd zmienił zdanie

BIZNES

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
IndiePrawa kobiet na świeciefinanse
Czytaj także:
Na tablicy przekręcono nazwisko adwokata Czerwca 1956 roku
Wpadka na tablicy. Przekręcono nazwisko bohatera
Poznań
Aneta Regulska
Dziennikarka "Czarno na białym" z nagrodą za reportaż "Cena gry"
Kultura i styl
Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska
"Kampania, która ma podzielić społeczeństwo". Brytyjski dziennik wymienia Polskę
BIZNES
Kaczyński spotkał się z Braunem? "Przecież to jest..."
Kaczyński spotkał się z Braunem? "Ot, niespodzianka"
Michał Istel
Usłyszał zarzut usiłowania rozboju
Mężczyzna chciał wyrwać seniorce torebkę. Pomógł jej przypadkowy przechodzień
Lublin
Telefon (zdjęcie ilustracyjne)
Zagubionemu 62-latkowi pomógł 13-latek
Lublin
shutterstock_1703075368
Sojusz motoryzacyjnych gigantów. "Walczymy o życie"
BIZNES
Krystian W., ps. Krystek, znów przed sądem [27 marca 2023]
"Łowca nastolatek" z kolejnym wyrokiem. Skrzywdził 33 kobiety
Trójmiasto
Karol Nawrocki i Radosław Sikorski
MSZ deklaruje gotowość i "oczekuje na zaproszenie"
Polska
Piotr Gliński w prokuraturze
Były minister świadkiem w prokuraturze. Chodzi o fundację Tadeusza Rydzyka
Rzeszów
Thierry Frémaux i Tom Cruise
Mówią o nim "szara eminencja". "Nie chodzi o to, że coś jest dobre albo złe"
Kultura i styl
Grozi mu do trzech lat więzienia
Wcześniej siekierą, a ostatnio nożem. Odpowie za groźby wobec sąsiada i jego córki
Lublin
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. "Jest zgoda"
BIZNES
Przemysław Nowak
"To kwestia teraz istotna społecznie". Nowy zespół w prokuraturze
BIZNES
Morze, sztorm, wzburzone fale, ocean
La Nina może być słaba. Co to oznacza?
METEO
Nigeryjski samolot szturmowy Embraer A-29 Super Tucano, wykorzystywany do walk z partyzantami
Myśliwce ścigają puczystów, atak na kolumnę pojazdów opancerzonych
Świat
lekarz pacjent gabinet shutterstock_1548752348
Luka będzie się pogłębiać. Nowy raport o finansach w ochronie zdrowia
Zdrowie
imageTitle
Młodzi Polacy znakomicie rozpoczęli mistrzostwa świata
EUROSPORT
pożar dżakarta
Tragiczny pożar w stolicy. Biurowiec w ogniu
Świat
Wołodymyr Zełenski i Leon XIV
Zełenski zaprosił papieża na Ukrainę. "To będzie mocny sygnał"
Świat
Krzysztof i Dorota Brejzowie przed drugą rozprawą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Brejza kontra Kaczyński. Prezes nie stawił się w sądzie
WARSZAWA
dziecko
Samotne dziecko nocą w lesie. Zarejestrowała je kamera do polowań
Maciej Wacławik
shutterstock_2416822315_1
"Premia" za ojcostwo w wynagrodzeniach. "Efekt jest nieunikniony"
BIZNES
Trwa rewitalizacja drewniaka Burkego
Ten dom to unikat. Odzyskuje dawny wygląd
WARSZAWA
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Co politycy wiedzą o kryptowalutach? "Nie chcę być nieprecyzyjny"
BIZNES
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto za co naprawdę go ukarano
Gabriela Sieczkowska
Policjanci zatrzymali poszukiwanych listami gończymi (zdjęcie ilustracyjne)
W czterech wysiedli z auta, "ruszyli z pięściami" na nastolatka
Kielce
Most Krasińskiego zawieszony
Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia
WARSZAWA
Szkoły średnie. "Pierwszeństwo w naborze mają cudzoziemcy"? Ratusz wyjaśnia
Rozpijał i molestował nastolatki, robił im także nagie zdjęcia. Nie chce podać haseł do dysków
Lubuskie
Grzegorz Braun
Co politycy PiS mówili o koalicji z Grzegorzem Braunem
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica