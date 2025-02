Na nagraniu słychać implozję Titana w głębinach. "Mrożący krew w żyłach dźwięk"

We wtorek komisja dochodzeniowa amerykańskiej Straży Przybrzeżnej - U.S. Coast Guard Marine Board of Investigation (MBI) - udostępniła nagranie dźwiękowe, na którym najprawdopodobniej słychać moment implozji łodzi podwodnej Titan. Nagranie zostało zarejestrowane i przekazane przez Narodową Służbę Oceaniczną i Atmosferyczną (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA) w 2023 roku, gdy doszło do tragedii. MBI od tamtej pory prowadzi w tej sprawie śledztwo mające wyjaśnić przyczyny i okoliczności zdarzenia.